Максим Гончаров: «Хоккей по сравнению с футболом и баскетболом проседает в плане медиа. Надеюсь, внимания будет больше»
Максим Гончаров отметил, что хоккею стали уделять больше внимания в плане медиа.
Экс-хоккеист Максим Гончаров высказался об участии в «Уральской классике».
– Первый раз играли на открытом озере?
– На открытом озере я еще не играл. Гриша Панин меня пригласил. Как можно отказаться от этого? Классно, надеюсь, чаще будет это проходить, по два раза в год.
– Почему после прошлого сезона вы завершили карьеру еще до 35 лет, хотя тот же [Григорий] Панин продолжает играть?
– Просто решил закончить. У всех по-разному, организмы разные и обстоятельства.
– Чувствуете, что сейчас хоккею больше времени стали уделять в медийном плане?
– Хоккей всегда был интересным видом спорта. Просто сейчас внимания больше ему стали уделять. Надеюсь, что еще больше будет. По сравнению с футболом и баскетболом в плане медиа мы проседаем.
– Вы широко известны по видео с вашим коротким интервью и забавными ответами. Что-то новое хотите придумать?
– Я ничего, на самом деле, не придумывал. Тогда все спонтанно получилось. Просто хорошо проводим время, веселимся. Классно, что люди пришли встретиться с теми, за кого они болеют, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Гончаров.
Дофигища пиара будет.