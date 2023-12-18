Максим Гончаров: «Хоккей по сравнению с футболом и баскетболом проседает в плане медиа. Надеюсь, внимания будет больше»

Максим Гончаров отметил, что хоккею стали уделять больше внимания в плане медиа.

Экс-хоккеист Максим Гончаров высказался об участии в «Уральской классике».

– Первый раз играли на открытом озере?

– На открытом озере я еще не играл. Гриша Панин меня пригласил. Как можно отказаться от этого? Классно, надеюсь, чаще будет это проходить, по два раза в год.

– Почему после прошлого сезона вы завершили карьеру еще до 35 лет, хотя тот же [Григорий] Панин продолжает играть?

– Просто решил закончить. У всех по-разному, организмы разные и обстоятельства.

– Чувствуете, что сейчас хоккею больше времени стали уделять в медийном плане?

– Хоккей всегда был интересным видом спорта. Просто сейчас внимания больше ему стали уделять. Надеюсь, что еще больше будет. По сравнению с футболом и баскетболом в плане медиа мы проседаем.

– Вы широко известны по видео с вашим коротким интервью и забавными ответами. Что-то новое хотите придумать?

– Я ничего, на самом деле, не придумывал. Тогда все спонтанно получилось. Просто хорошо проводим время, веселимся. Классно, что люди пришли встретиться с теми, за кого они болеют, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Гончаров.