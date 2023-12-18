Максим Гончаров: «Хоккей по сравнению с футболом и баскетболом проседает в плане медиа. Надеюсь, внимания будет больше»

Теги Салават Юлаев болельщики Максим Гончаров Григорий Панин КХЛ Хоккей

Максим Гончаров отметил, что хоккею стали уделять больше внимания в плане медиа.

Экс-хоккеист Максим Гончаров высказался об участии в «Уральской классике».

– Первый раз играли на открытом озере?  

– На открытом озере я еще не играл. Гриша Панин меня пригласил. Как можно отказаться от этого? Классно, надеюсь, чаще будет это проходить, по два раза в год.   

– Почему после прошлого сезона вы завершили карьеру еще до 35 лет, хотя тот же [Григорий] Панин продолжает играть?

– Просто решил закончить. У всех по-разному, организмы разные и обстоятельства.  

– Чувствуете, что сейчас хоккею больше времени стали уделять в медийном плане?  

– Хоккей всегда был интересным видом спорта. Просто сейчас внимания больше ему стали уделять. Надеюсь, что еще больше будет. По сравнению с футболом и баскетболом в плане медиа мы проседаем.  

– Вы широко известны по видео с вашим коротким интервью и забавными ответами. Что-то новое хотите придумать?  

– Я ничего, на самом деле, не придумывал. Тогда все спонтанно получилось. Просто хорошо проводим время, веселимся. Классно, что люди пришли встретиться с теми, за кого они болеют, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Гончаров.

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3 комментария
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В начале октября и в середине апреля надо играть на открытых уральских озёрах.
Дофигища пиара будет.
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Ну футбол понятно, тут хоть что делай, этот спорт доступнее и массовка больше, огромные стадионы итд, но баскетбол то причём, нашу лигу ВТБ смотрят больше чем КХЛ? у нас хоть одна современная баскетбольная площадка есть тысяч на 12 хотя бы? играют в старых сараях больше половины участников чемпионата, да и уровень в сравнении с нба.... если с КХЛ каждый год игроки едут в НХЛ да и обратно парой, то с лиги ВТБ что то я особо не вижу что бы в нба отбывали спортсмены наши.
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