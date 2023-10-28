Агент Косова: «Он тренируется. Для него главная задача – доказать свою состоятельность, финансовая составляющая на втором плане»

Александр Черных рассказал о ситуации Ярослава Косова и Максима Гончарова.

В сезоне-2022/23 Потапов играл за «Трактор» и «Динамо», Гончаров – за «Нефтехимик», Косов пропустил прошлый чемпионат.

– Действительно Алексей Потапов завершил свою карьеру?

– Сам Потапов не объявлял об этом. Если Алексей примет решение о завершении карьеры, то озвучит это сам, тем более он часто появляется в медиапространстве.

– и продолжают свои карьеры?

– Гончаров тренируется. Если до начала ноября мы не найдем команду, то Максим уже не будет рассматривать этот сезон.

Что касается Косова, то он тренируется. Я считаю, что он может помочь любому клубу. Тем более для него главная задача – доказать свою состоятельность, а финансовая составляющая для него на втором плане, – сказал агент игроков .