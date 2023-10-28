Агент Косова: «Он тренируется. Для него главная задача – доказать свою состоятельность, финансовая составляющая на втором плане»

Теги возможные переходы Максим Гончаров КХЛ Алексей Потапов Александр Черных Ярослав Косов Хоккей

Александр Черных рассказал о ситуации Ярослава Косова и Максима Гончарова.

В сезоне-2022/23 Потапов играл за «Трактор» и «Динамо», Гончаров – за «Нефтехимик», Косов пропустил прошлый чемпионат.

– Действительно Алексей Потапов завершил свою карьеру?

– Сам Потапов не объявлял об этом. Если Алексей примет решение о завершении карьеры, то озвучит это сам, тем более он часто появляется в медиапространстве.

Максим Гончаров и Ярослав Косов продолжают свои карьеры?

– Гончаров тренируется. Если до начала ноября мы не найдем команду, то Максим уже не будет рассматривать этот сезон.

Что касается Косова, то он тренируется. Я считаю, что он может помочь любому клубу. Тем более для него главная задача – доказать свою состоятельность, а финансовая составляющая для него на втором плане, – сказал агент игроков Александр Черных.

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2 комментария

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Казань АК БАРС
Косовым мы брали кубок. А может его вернуть с лёгкой ноги!)
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DimaNN
Гончарову и Потапову, на мой взгляд, действительно стоит завершать. Парни нашли себя в эфирах на ютубе, лично я с удовольствием смотрю их дуэт. И это прекрасно, на мой взгляд. Во всяком случае, если найдут новые команды мне будет не хватать парней в медийном пространстве)))
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