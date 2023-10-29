Росандич о Ягре: «Он и в 50 лет опасен, бросок такой же отличный. Было бы прикольно видеть его на льду, когда он станет дедушкой и ему будет за 60»

Мислав Росандич хотел бы увидеть на льду 60-летнего Яромира Ягра.

Защитник «Лады» провел прошлый сезон в чешской экстралиге, где играл против « » с 51-летним в составе.

В текущем сезоне играющий владелец «рыцарей» пока не выходил на лед в официальных матчах.

«Ягр по-прежнему опасен на льду и в свои 50 (смеется). Если он получает шайбу в зоне атаки, с ним очень сложно играть один в один, у него длинная клюшка, легко обыгрывает. У него такой же отличный бросок, как и 20 лет назад.

Как долго он еще способен играть? Это его карьера, не знаю. Видно, как он любит хоккей. Для него это вся его жизнь. Было бы прикольно видеть его на льду, когда он уже станет дедушкой и ему будет за 60», – сказал со смехом.