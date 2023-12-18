Вратарь «Вегаса» Хилл получил травму в матче с «Оттавой». Он пропустил предыдущие 7 игр из-за повреждения нижней части тела

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл получил травму в матче с «Оттавой».

27-летний канадец был заменен по ходу первого периода матча регулярного чемпионата с «Сенаторс» (6:3).

Он успел отразить 2 броска из трех. Этот матч стал для первым после пропуска 7 игр из-за повреждения нижней части тела.

Главный тренер « » Брюс Кэссиди не сказал, является новая травма рецидивом или нет. По его словам, игрок пройдет обследование в понедельник.

На замену вышел , отразивший 20 бросков из 22 и одержавший победу.

«Очень жаль Эдина. Он очень много работал, чтобы вернуться на лед. Но я уверен, что с ним все будет в порядке», – сказал капитан «Голден Найтс» .

В 15 матчах в этом сезоне обладатель Кубка Стэнли одержал 10 побед при 93,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,93.