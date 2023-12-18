Вратарь «Вегаса» Хилл получил травму в матче с «Оттавой». Он пропустил предыдущие 7 игр из-за повреждения нижней части тела
Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл получил травму в матче с «Оттавой».
27-летний канадец был заменен по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:3).
Он успел отразить 2 броска из трех. Этот матч стал для Хилла первым после пропуска 7 игр из-за повреждения нижней части тела.
Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди не сказал, является новая травма рецидивом или нет. По его словам, игрок пройдет обследование в понедельник.
На замену вышел Логан Томпсон, отразивший 20 бросков из 22 и одержавший победу.
«Очень жаль Эдина. Он очень много работал, чтобы вернуться на лед. Но я уверен, что с ним все будет в порядке», – сказал капитан «Голден Найтс» Марк Стоун.
В 15 матчах в этом сезоне обладатель Кубка Стэнли одержал 10 побед при 93,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,93.