Вратарь «Вегаса» Хилл получил травму в матче с «Оттавой». Он пропустил предыдущие 7 игр из-за повреждения нижней части тела

Теги травмы Оттава НХЛ Вегас Марк Стоун Эдин Хилл Логан Томпсон Хоккей

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл получил травму в матче с «Оттавой».

27-летний канадец был заменен по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:3). 

Он успел отразить 2 броска из трех. Этот матч стал для Хилла первым после пропуска 7 игр из-за повреждения нижней части тела.

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди не сказал, является новая травма рецидивом или нет. По его словам, игрок пройдет обследование в понедельник. 

На замену вышел Логан Томпсон, отразивший 20 бросков из 22 и одержавший победу. 

«Очень жаль Эдина. Он очень много работал, чтобы вернуться на лед. Но я уверен, что с ним все будет в порядке», – сказал капитан «Голден Найтс» Марк Стоун

В 15 матчах в этом сезоне обладатель Кубка Стэнли одержал 10 побед при 93,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,93. 

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