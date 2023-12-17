Мурашов о «Питтсбурге»: «Списываемся с тренером по развитию вратарей. Он следит за моими играми, дает подсказки в виде обсуждения и предложений»

Сергей Мурашов рассказал, что тренер «Питтсбурга» следит за его играми.

«Пингвинс» задрафтовали в 2022 году под общим 118-м номером.

– Недавно вы провели два матча в сезоне , один на ноль. Довольны своей игрой?

– Сказать доволен или недоволен – сложно. Есть позитивные, есть негативные моменты. Любой матч придает опыт, уверенность, приятно выходить за родную команду.

Скорее воспринимаешь как шажок вперед в своей жизни и карьере и двигаешься дальше. Оценивать особо времени нет.

– Тренеры готовят вас к игре во второй части чемпионата?

– Особо не загадываем, идем ото дня ко дню. Много разных ситуаций в сезоне может быть – трудности у игрока, у команды. Смотрим в ближайшую перспективу и оцениваем, есть шанс играть или нет. Каждый делает свое дело честно, и прежде всего перед самим собой.

– Вы чувствуете, что готовы к КХЛ?

– Игра покажет. Но, конечно, я готовлюсь и тренеры помогают, прежде всего правильно выстроить психологию. В целом это не какой-то сверхуровень, все достижимо. Концентрируюсь на своей работе.

– С « », который выбрал вас на драфте, контакты есть?

– Мы списываемся с тренером по развитию вратарей, он следит за моими играми. Но не вмешивается, дает подсказки в виде обсуждения и предложений. Мне точно не мешают, а подсказывают в нюансах.

В «Локомотиве» отличный тренерский штаб, который во всем помогает, главное – работать с ним.

– То есть за океан еще не зовут?

– Нет, никто не давит. Все спокойно, – сказал вратарь « » Сергей Мурашов.