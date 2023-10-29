Мурашов о том, как проводит свободное время: «Читаю в основном, нравится фантастика. Недавно прочитал «Пикник на обочине» Стругацких. Сейчас осиливаю «Братство кольца»

Вратарь Сергей Мурашов рассказал о своей любви к чтению.

– Как проводишь время, свободное от хоккея?

– В основном читаю. Мне нравится жанр фантастики. Могу на ютубе что-то посмотреть, пообщаться. Учеба еще есть. В общем, ничего сверхъестественного.

– Что любишь из фантастики?

– Из Стругацких недавно прочитал «Пикник на обочине». Очень классная книга!

– Хочешь быть как Рэдрик Шухарт?

– Да нет (улыбается). Когда я читал ее, думал, почему эта книга так называется? А потом наткнулся на сцену, в которой все объясняется.

Еще недавно прочитал «Игру Эндера». Есть фильм, но книга лучше. Сейчас решил прочитать «Властелин колец», вот осиливаю «Братство кольца». Интересно, это очень хорошая книга. Много разного прочитал. «Метро 2033» мне очень понравилась!

– О, отличная серия!

– «Метро 2034» и «Метро 2035» мне меньше зашли.

– Ну, там вся серия на хорошем уровне, но первая книжка просто отличная!

– Согласен. Еще мне понравились «Эдем» Станислава Лема, «Человек в лабиринте»...

– Если вернуться к «Властелину колец», то что лучше: фильм или книга?

– Мне пока тяжело сравнивать. Нужно полноценно прочитать книгу. Вообще, фильмы «Хоббит» и «Властелин колец» прекрасны, но мне было интересно, насколько они отличаются от книг. Возьмем «Гарри Поттера», например. Серия фильмов классная, но книг я не читал.

– В книжках дается более подробное описание событий, да и восприятие некоторых героев там все же несколько отличается от фильмов.

– Вот и во «Властелине колец» есть небольшие пререкания с фильмом, особенно в том, что касается описания Гэндальфа. В книге больше деталей, за счет которых можно понять чувства персонажей и лучше погрузиться в эту вселенную

– Откуда такая любовь к чтению фантастики?

– Честно говоря, оно само как-то пришло. В школе я не так много читал. Школьную литературу я не очень любил, потому что там есть сложные произведения, которые ты не готов читать в 15-16 лет. Просто искал способ переключиться от хоккея и нашел его в чтении книг и фантастики в частности.

– Стараешься подсадить сверстников на это дело?

– Я живу с Максимом Мальцевым, он вот тоже начал читать. Дал ему «Эдем». На самом деле, в «Локо» многие ребята читают. С ними можно обсудить прочитанное, – сказал вратарь молодежной сборной России и системы «Локомотива» Сергей Мурашов.