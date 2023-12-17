Антон Белов: «СКА-Арену» надо обжить, а в качестве постройки я уверен»

Теги СКА Антон Белов КХЛ СКА-Арена Хоккей

Антон Белов высказался о «СКА-Арене».

– К сожалению, пока еще не удалось посетить «СКА-Арену», слишком занят работой в академии СКА.

– Насколько масштабный проект себя оправдал?

– Как и в случае с омской «G-Drive Ареной», нужно время, чтобы в раздевалках, в коридорах, на трибунах появился домашний уют. Арену надо обжить, ну а в качестве постройки я уверен.

– Нужно ли СКА переехать на новую арену на плей-офф Кубка Гагарина?

– Пусть клуб принимает решение. Знаю, что переезд будет накладно организовать, потому что придется перестраивать логистику. Сейчас команда тренируется в «Хоккейном городе», а если играть будет на «СКА-Арене», придется ехать через весь город, – сказал чемпион мира и экс-защитник СКА.

Как устроена «СКА-Арена» – самый вместительный хоккейный стадион мира за 60 миллиардов

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий