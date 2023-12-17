Михайлов о Кубке Первого канала: «Серьезное событие для Петербурга и России. На игре «России 25» против белорусов был полный зал»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Борис Михайлов Кубок Первого канала сборная России U25 Хоккей

Борис Михайлов отметил важность Кубка Первого канала.

«Турнир проходит в Санкт-Петербурге, где всегда любили и очень любят хоккей. Я сам нахожусь в этом городе и этот праздник для болельщиков вижу своими глазами. На игре сборной «России 25» против белорусов был полный зал, это серьезное событие для города, для страны.

Турнир для всех участников очень важен. Ввиду всех политических интриг, надеюсь, что в скором времени Международная федерация хоккея вернет сборные России и Беларуси к участию на чемпионатах мира, и Россию будет представлять национальная команда, составленная из лучших хоккеистов нашей страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария
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Наверное репетировали мобилизацию, ловили всех подряд на улице и тащили во дворец
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