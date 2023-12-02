Михайлов о ЦСКА: «Истинный чемпион не имеет права так играть. Прошло полсезона, но команда болтается от шестого до восьмого места»

Борис Михайлов высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2023/24.

– Понятно, что ЦСКА трудно в третий раз подряд завоевать . Сейчас армейцы идут только шестыми на Западе. Это тревожит лично вас?

– Завоевать титул в первый раз сложно. Во второй – еще сложнее, а в третий раз подряд – еще сложнее, чем во второй. Потому что ты достигаешь такого уровня, что все команды-соперники вне зависимости от класса настраиваются на тебя с удвоенной силой.

Все зависит от психологии обладателей Кубка Гагарина. Наши хоккеисты выиграли его два раза. Проснулись, ушли в отпуск, вышли в новом сезоне – и все думают, что они двукратные и кто-то перед ними будет шляпу снимать. А им нужно опять доказывать, что они не вчера были сильнее, а сегодня. Вот это самое сложное.

И эта психология ведет к таким играм, которые никому не нравятся. Просто люди не показывают то мастерство, на которое они способны.

Они утрачивают чувство завоевателей. Потому что против них настраиваются очень хорошо. А они думают, что тихой сапой будут одерживать победу за победой. Но это не всегда выходит.

– Да, болельщикам ЦСКА тревожно.

– И команда занимает непривычно низкое место в таблице. Это не уровень ЦСКА. Быть где-то в тройке – это я бы еще понял. А когда прошло уже полсезона, но команда болтается от шестого до восьмого места в конференции – я считаю, что истинный чемпион не имеет права так играть. Это моя точка зрения.

– Зато у ЦСКА ярко проявляют себя некоторые молодые игроки.

– А почему они появились? Почему выстрелил тот же вратарь ? Почему в составе играют сразу пять-шесть молодых? Потому что у хоккеистов основного состава много травм. Играть-то надо. Но такое стечение обстоятельств.

Если бы два вратаря – и – играли стабильно, то я сомневаюсь, что в основе появился бы Гамзин.

Но у ведущих вратарей есть нестабильность. Нет стабильности и у основного состава. Поэтому все так происходит, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.