Михайлов о ЦСКА: «Истинный чемпион не имеет права так играть. Прошло полсезона, но команда болтается от шестого до восьмого места»

Теги ЦСКА Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Александр Шарыченков Иван Федотов Матч ТВ Дмитрий Гамзин Хоккей

Борис Михайлов высказался о выступлении ЦСКА в сезоне-2023/24.

– Понятно, что ЦСКА трудно в третий раз подряд завоевать Кубок Гагарина. Сейчас армейцы идут только шестыми на Западе. Это тревожит лично вас?

– Завоевать титул в первый раз сложно. Во второй – еще сложнее, а в третий раз подряд – еще сложнее, чем во второй. Потому что ты достигаешь такого уровня, что все команды-соперники вне зависимости от класса настраиваются на тебя с удвоенной силой.

Все зависит от психологии обладателей Кубка Гагарина. Наши хоккеисты выиграли его два раза. Проснулись, ушли в отпуск, вышли в новом сезоне – и все думают, что они двукратные и кто-то перед ними будет шляпу снимать. А им нужно опять доказывать, что они не вчера были сильнее, а сегодня. Вот это самое сложное.

И эта психология ведет к таким играм, которые никому не нравятся. Просто люди не показывают то мастерство, на которое они способны.

Они утрачивают чувство завоевателей. Потому что против них настраиваются очень хорошо. А они думают, что тихой сапой будут одерживать победу за победой. Но это не всегда выходит.

– Да, болельщикам ЦСКА тревожно.

– И команда занимает непривычно низкое место в таблице. Это не уровень ЦСКА. Быть где-то в тройке – это я бы еще понял. А когда прошло уже полсезона, но команда болтается от шестого до восьмого места в конференции – я считаю, что истинный чемпион не имеет права так играть. Это моя точка зрения.

– Зато у ЦСКА ярко проявляют себя некоторые молодые игроки.

– А почему они появились? Почему выстрелил тот же вратарь Дмитрий Гамзин? Почему в составе играют сразу пять-шесть молодых? Потому что у хоккеистов основного состава много травм. Играть-то надо. Но такое стечение обстоятельств.

Если бы два вратаря – Иван Федотов и Александр Шарыченков – играли стабильно, то я сомневаюсь, что в основе появился бы Гамзин.

Но у ведущих вратарей есть нестабильность. Нет стабильности и у основного состава. Поэтому все так происходит, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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11 комментариев
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Не путайте с ЦСКА времён Союза. Тогда всех лучших забирали и дрессировали из под палки. Вот тот чемпион не мог играть иначе как на победу, а сегодняшний ЦСКА нормальный клуб и играет так как играет
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Ответ Ми Ша
Не путайте с ЦСКА времён Союза. Тогда всех лучших забирали и дрессировали из под палки. Вот тот чемпион не мог играть иначе как на победу, а сегодняшний ЦСКА нормальный клуб и играет так как играет
Никто не дрессировал . Все клубы так тренировались. Только у Тихонова любой великий мог присесть на лавку за невыполнение требований и нарушение режима , когда в некоторых клубах беспросветно бухали, а в некоторых клубах тренеры и руководство либеральничали со своими топами.
+4
-1
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ЦСКА выйдет на свой уровень и в первом раунде встретиться со СКА , который
в очередной раз нагнут и выпнут великую систему -шахматы на льду из плей офф .
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Ответ Александр Филиппов
а чё не бухать то? если все равно не выиграть )
Да все бухали, но и пахали.
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Ответ Machine Head
ЦСКА выйдет на свой уровень и в первом раунде встретиться со СКА , который в очередной раз нагнут и выпнут великую систему -шахматы на льду из плей офф .
Привет, нет Костя, так не получится, в первом раунде первая команда играет с восьмой, поэтому СКА и ЦСКА не сыграют друг против друга, на сегодняшний день Локо- ЦСКА и НН-СКА.
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Ответ Machine Head
Здорово , Сергеич . Я думал СКА и ЦСКА займут 4-5 место.
А может и так, это просто прикид.
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Ответ Валерий Сергеевич
Привет, нет Костя, так не получится, в первом раунде первая команда играет с восьмой, поэтому СКА и ЦСКА не сыграют друг против друга, на сегодняшний день Локо- ЦСКА и НН-СКА.
Здорово , Сергеич . Я думал СКА и ЦСКА займут 4-5 место.
+1
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Ответ Валерий Сергеевич
А может и так, это просто прикид.
Да это мои фантазии, , Сергеич .
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что значит не имеет права? От того, что они щас слабо играют, они не прекращают быть истинными чемпионами.
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Почему член наблюдательного совета и почетный президент хк цска озвучивает проблемы здесь, а не перед руководством?
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Ответ Machine Head
Никто не дрессировал . Все клубы так тренировались. Только у Тихонова любой великий мог присесть на лавку за невыполнение требований и нарушение режима , когда в некоторых клубах беспросветно бухали, а в некоторых клубах тренеры и руководство либеральничали со своими топами.
а чё не бухать то? если все равно не выиграть )
0
0
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