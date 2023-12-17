Бобровский вышел на 18-е место по победам среди вратарей в НХЛ: 374 в 665 играх

Сергей Бобровский вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ.

Вратарь «Флориды» отразил 38 из 39 бросков против «Эдмонтона» (5:1) и стал 3-й звездой матча.

Россиянин прервал серию из двух поражений. В матчах с «Сиэтлом» (0:4) и «Ванкувером» (0:4) он пропустил в общей сложности 7 шайб после 39 бросков.

Теперь у Бобровского 374 победы в в 665 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. 35-летний россиянин вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ и делит это место с экс-голкипером «Флориды» Джоном Ванбисбруком, у которого 374 победы в 882 матчах.

Рекордсмен по победам среди вратарей Мартин Бродер выиграл 691 матч.