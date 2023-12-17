Бобровский отразил 38 из 39 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча. В двух предыдущих играх он пропустил 7 шайб после 39 бросков

Сергей Бобровский отразил 38 из 39 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча.

« » победила «Ойлерс» (5:1) в регулярном чемпионате .

Россиянин прервал серию из двух поражений. В матчах с «Сиэтлом» (0:4) и «Ванкувером» (0:4) он пропустил в общей сложности 7 шайб после 39 бросков.

Сегодня на счет Бобровского была записана результативная передача при шайбе Сэма Беннетта. Он оставил шайбу Брэндону Монтуру при игре в большинстве.

В активе в этом сезоне стало 14 побед в 23 играх (91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,49).