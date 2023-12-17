Бобровский отразил 38 из 39 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча. В двух предыдущих играх он пропустил 7 шайб после 39 бросков

Теги Флорида Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 38 из 39 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча.

«Флорида» победила «Ойлерс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин прервал серию из двух поражений. В матчах с «Сиэтлом» (0:4) и «Ванкувером» (0:4) он пропустил в общей сложности 7 шайб после 39 бросков. 

Сегодня на счет Бобровского была записана результативная передача при шайбе Сэма Беннетта. Он оставил шайбу Брэндону Монтуру при игре в большинстве. 

В активе Сергея в этом сезоне стало 14 побед в 23 играх (91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,49). 

1 комментарий
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Отличный перфоманс от Сергея!👏👍
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