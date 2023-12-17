Чинахов забил в 4-м матче подряд и обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (8)

Теги Нью-Джерси Коламбус НХЛ Егор Чинахов Хоккей

Егор Чинахов забил «Нью-Джерси», продлив голевую серию до 4 игр.

Форвард «Коламбуса» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (3:6). 

В активе 22-летнего россиянина стало 12 (8+4) очков в 21 матче. Он обновил свой личный рекорд по голам за сезон (прошлое достижение – 7 шайб в 63 играх, 2021/22). 

В последних 4 играх на счету Егора 7 (5+2) баллов. 

Сегодня Чинахов (19:20 – второе время среди форвардов «Блю Джекетс», 4:09 – в большинстве, 1:05 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и еще 3 мимо. 

5 комментариев
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Конечно статистика в последних 4-х матчах очень впечатляет.
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Красавец !!!
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Начинает разгоняться, молодец, талант он огромный, уверенность начинает появляться! Результативной игры и уверенности!
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Шайба полукурьезная
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Егор становится заметной фигурой. Пора выходить на два очка за игру)
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