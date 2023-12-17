Чинахов забил в 4-м матче подряд и обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (8)

Егор Чинахов забил «Нью-Джерси», продлив голевую серию до 4 игр.

Форвард « » отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с «Девилс» (3:6).

В активе 22-летнего россиянина стало 12 (8+4) очков в 21 матче. Он обновил свой личный рекорд по голам за сезон (прошлое достижение – 7 шайб в 63 играх, 2021/22).

В последних 4 играх на счету Егора 7 (5+2) баллов.

Сегодня Чинахов (19:20 – второе время среди форвардов «Блю Джекетс», 4:09 – в большинстве, 1:05 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и еще 3 мимо.