Подъяпольский о высоком месте «Лады»: «А почему она должна внизу быть? Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться»

Владислав Подъяпольский высказался о высоком месте «Лады».

«Лада» идет на 4-м месте в Восточной конференции, набрав 50 очков.

– За счет чего «Лада» так высоко забралась?

– А почему она должна внизу быть? Вот главный вопрос (улыбается).

– Все-таки команда в межсезонье с нуля комплектовалась.

– Да ничего страшного в этом нет. Все же ребята, которые пришли, не в первый раз играют на уровне КХЛ. И вообще не первый день в хоккее. Все знали, какая ситуация будет. И учли это. У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры, и коллектив собрали отличный – за счет всего этого такой результат.

– Когда в первые месяцы сезона «Лада» шла вверху таблицы, это можно было списать на свежесть эмоций, на недооценку вас со стороны соперников. Многие думали, что ближе к декабрьской паузе вы просядете в плане результатов. Почему до сих пор не падаете вниз?

– Не знаю. Пишите больше о нас. Чем больше о нас будут говорить разное, тем лучше. Мы будем только рады (улыбается).

– Вы читали публикации, где вам предрекали крах, и черпали оттуда мотивацию?

– Да нет, до такого не доходило. На самом деле просто в «Ладе» все работают от первой до последней секунды на каждой тренировке и в каждой игре. Не идет и речи между нами внутри команды, что мы будем куда-то падать. И в голове таких мыслей нет. Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться. Все ребята у нас амбициозные. И все хотят доказать свой высокий уровень.

– В других командах тоже амбициозные ребята. Но вы сейчас выше большинства из них.

– Просто у нас все хорошо прижились в «Ладе». Одни имели опыт КХЛ и по-прежнему мотивированы побеждать. А другие пришли с клубом из вышки. И хотят доказать, что могут успешно играть уровнем выше, – сказал вратарь «Лады».