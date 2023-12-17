Дуде запретили играть за университет Мэна в студенческой лиге. Хоккеист уехал в США при контракте с ЦСКА

Теги ЦСКА Аризона НХЛ КХЛ NCAA Артем Дуда Хоккей

Артем Дуда получил запрет на выступления в студенческой лиге США.

19-летний хоккеист отправился в США при действующем контракте с ЦСКА.

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) отклонила апелляцию хоккеиста, хотевшего получить разрешение на игру в составе университета Мэна.

В прошлом сезоне Дуда провел 14 матчей в рамках Фонбет чемпионата КХЛ, отличившись тремя результативными передачами при показателе полезности «плюс 3». 

«Аризона» выбрала россиянина на драфте НХЛ-2022 во втором раунде под общим 36-м номером.

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