Ротенберг о Беларуси: «Очень важно играть с таким сильным соперником. Мы готовимся вернуться на ЧМ, Олимпиаду»
Роман Ротенберг заявил об улучшении уровня хоккея в Беларуси.
«Россия 25» победила сборную Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала.
«Беларусь играет в современный хоккей. Это очень быстрая команда.
Нам очень важно, что есть возможность играть с таким сильным соперником. Мы готовимся вернуться на чемпионат мира, Олимпиаду.
На всех уровнях видно, как подрос уровень белорусского хоккея.
Все начинается с детского хоккея. В каждом городе ведётся эта работа и у нас в России, и в Беларуси. Отсюда и результат.
Надо развивать наших детей, которые заслуживают иметь мечту играть за сборную, чтобы все работали в одном направлении, а не вразнобой.
Коллеги так и делают, поэтому и есть результат», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
2) плохой лёд
3) Судейство
4)Загавар
5) дверь не открылась
Выберет одну из этих отмазок и всё)))
Коллеги так и делают, поэтому и есть результат"
Переводчик Рууда Гуллита в Тереке примерно также переводил на русский))
Система заработала, перед йозе марино открыты все двери)))
На Никольскую не надо, она забита уже))