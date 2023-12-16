Ротенберг о Беларуси: «Очень важно играть с таким сильным соперником. Мы готовимся вернуться на ЧМ, Олимпиаду»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил об улучшении уровня хоккея в Беларуси.

«Россия 25» победила сборную Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала.

«Беларусь играет в современный хоккей. Это очень быстрая команда.

Нам очень важно, что есть возможность играть с таким сильным соперником. Мы готовимся вернуться на чемпионат мира, Олимпиаду.

На всех уровнях видно, как подрос уровень белорусского хоккея.

Все начинается с детского хоккея. В каждом городе ведётся эта работа и у нас в России, и в Беларуси. Отсюда и результат.

Надо развивать наших детей, которые заслуживают иметь мечту играть за сборную, чтобы все работали в одном направлении, а не вразнобой.

Коллеги так и делают, поэтому и есть результат», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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22 комментария
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Согласен,обыграть великую, непобедимую Беларусь. Дорогова стоит
+13
0
+13
Ответ Ron Weasley
Согласен,обыграть великую, непобедимую Беларусь. Дорогова стоит
Да и то за счёт судей.
+12
0
+12
Ответ Григорий Голубков
Надеюсь, нас допустят и при этом г-н Ротенберг останется тренером. Очень хочется посмотреть, как его отымеют по очереди финны со шведами, не говоря уж про канадцев.
1) Самолётные ноги
2) плохой лёд
3) Судейство
4)Загавар
5) дверь не открылась
Выберет одну из этих отмазок и всё)))
+5
0
+5
Надеюсь, нас допустят и при этом г-н Ротенберг останется тренером. Очень хочется посмотреть, как его отымеют по очереди финны со шведами, не говоря уж про канадцев.
+5
0
+5
"Надо развивать наших детей, которые заслуживают иметь мечту играть за сборную, чтобы все работали в одном направлении, а не вразнобой.
Коллеги так и делают, поэтому и есть результат"

Переводчик Рууда Гуллита в Тереке примерно также переводил на русский))
+4
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+4
Если б его освистывали каждый матч. Человек бы понял, что он делает что- то не так. А раз люди ходят и хлопают, особенно болелы СКА, значит всё устраивает и имеет право быть. Наслаждайтесь 🤷‍♂️
+4
0
+4
очень важно
+3
0
+3
Куда куда??🤣
+3
0
+3
Надеюсь на олимпиаду и ЧМ поедем без тебя. Хотите верьте , хотите нет , это мое личное субъективное мнение . Если прямо сейчас мы с этим тренером поедем на ЧМ , то обосремся там по полной программе.
+2
0
+2
Ответ Machine Head
Надеюсь на олимпиаду и ЧМ поедем без тебя. Хотите верьте , хотите нет , это мое личное субъективное мнение . Если прямо сейчас мы с этим тренером поедем на ЧМ , то обосремся там по полной программе.
ну тут только он может превзойти Питер-2000
+2
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+2
Беларусь великая хоккейная держава. Лукашенко гордится.
+1
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+1
Обе команды показали хоккей молодежного уровня .Беготня без тактики, стратегии и особого мастерства .На ч.м., не говоря об о.и. с таким уровнем придётся пободаться со сб. уровня Дании , Норвегии . Прагматичные Шведы со своей тактикой , техникой , катанием, мастерством, деклассируют такую "сырую" по игре команду.
+2
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Уже спасибо, что не услышали какой это был великий камбэк.
+1
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Эээ... Видимо что то пропустил в новостях, куда мы собираемся вернуться? Или Ротенберг с Ковальчуками, Медведевыми и персонажем в морозильнике свою Олимпиаду замутить решили?
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Может уже не будет никогда чемпионатов мира и олимпиад в прежнем виде.. Может и не нужно будет никуда возвращаться..
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Рот видимо скоро переплюнет Остапа Бендера? Тот Нью Васюки хотел сделать столицей!этот поднять хоккей с шайбой в ИНДИИ!😂😂😂😂😂😂😂😂
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украл победу у Белоруссии, и теперь будет говорить о победных традициях 😎
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Финны, американцы, канадцы - вы следующие!))))
Система заработала, перед йозе марино открыты все двери)))
На Никольскую не надо, она забита уже))
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Ответ Алексей Зимин
ну тут только он может превзойти Питер-2000
Там немного другая кухня была мне кажется . Был перебор нхловцев.
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Ответ Григорий Голубков
Надеюсь, нас допустят и при этом г-н Ротенберг останется тренером. Очень хочется посмотреть, как его отымеют по очереди финны со шведами, не говоря уж про канадцев.
Вероятно, когда нас вернут, ни ротенберга, ни его папы, ни папиного друга в России уже не будет)
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