Ротенберг о Беларуси: «Очень важно играть с таким сильным соперником. Мы готовимся вернуться на ЧМ, Олимпиаду»

Роман Ротенберг заявил об улучшении уровня хоккея в Беларуси.

«Россия 25» победила сборную Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала.

«Беларусь играет в современный хоккей. Это очень быстрая команда.

Нам очень важно, что есть возможность играть с таким сильным соперником. Мы готовимся вернуться на чемпионат мира, Олимпиаду.

На всех уровнях видно, как подрос уровень белорусского хоккея.

Все начинается с детского хоккея. В каждом городе ведётся эта работа и у нас в России, и в Беларуси. Отсюда и результат.

Надо развивать наших детей, которые заслуживают иметь мечту играть за сборную, чтобы все работали в одном направлении, а не вразнобой.

Коллеги так и делают, поэтому и есть результат», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.