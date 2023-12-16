Ротенберг о 5:3 с Беларусью: «Россия 25» доминировала, желание сыграть за родину было у каждого. Атанасов пошел на пятак – должно быть удаление до конца матча»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Василий Атанасов Хоккей

Роман Ротенберг заявил о доминировании «России 25» в игре с Беларусью.

Национальная команда победила со счетом 5:3 в матче Кубка Первого канала.

«Благодарность болельщикам – они давали нам энергию. Наша команда вышла, понимая, что соперник – победитель прошлогоднего турнира.

В начале игры было много моментов, где-то подвела реализация. У каждого было огромное желание себя проявить, сыграть за родину.

Когда не забиваешь ты – забивают тебе. Допустили несколько контратак, соперник их реализовал. У Беларуси сумасшедшая реализация – два момента, два гола.

Есть над чем работать. Ребята молодцы, забили важнейшие шайбы, победили. Беларусь ловила все на себя, самоотверженно сыграла, нам было тяжело. Тем важнее эта победа.

Вы видели, как складывалась игра. Хорошо играли, доминировали, соперник реализовал три момента, и пришлось искать варианты.

Василий Атанасов очень много сыграл, он молодец, пошел в концовке на пятак, там должно было быть удаление до конца.

Следующая игра самая важная. У Казахстана очень сильная команда. Готовимся дальше», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Беларусь получила 6 удалений в игре против «России 25», команда Ротенберга – 2. Белорусы пыталась оспорить второй гол, при счете 3:2 были удалены 2 раза и пропустили 2 шайбы

24 комментария
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У него все за родину? Я так понимаю, он и в туалет за нее ходит.
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Да все видели твою левую победу. Подлец ты Рома, подлец.
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Либо мне кажется, либо ЭТО было палевно, особенно если вопроса про судейство не было
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Финский чушпан затирает за родину
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Рома , после того, что сотворил "судила" , лучше молчи !
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Казахам судья может лакросс закинет для пущей надежности и красоты патриотизма
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Вдруг вы забыли , то знайте, оказывается у Казахстана ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ КОМАНДА.
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Ромка Ротенберг, Адам Кадыров, военкор Сладков. Герои России! Орлы!
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Клоун...
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Король кринжа в здании. Максимально мерзо-пакостное создание.
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После победы слезы счастья просто, гордость 🥲
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Стыдно за ТАКУЮ победу
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А спит рома тоже за родину? А ест и справляет нужду?
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Просто протяжное фуууууу
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🤮🤮🤮
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Как можно убрать из новостей психически нездорового человека и его матры ? Понятно , что медицина России здесь бессильна и доктора не смогут поставить правильный диагноз . Может хоть китайские братишки возьмутся за иглоукалывание ?
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Д даже было уже не до удивление когда удаление у беларусов было при счете 2-3 сразу было понятно всё
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у судей прямо вообще заметно было
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Р. Р.: Стопитсот балельщиков! Беларусы за батьку! Наши за Родину! Битва на века! Дальше чумачечие казахи за чуйскую долину! Урра таварищи!
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Ромка Ротенберг золотой голос России
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Чушпан снова про родину
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Героя России ему, срочно.
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Ответ seppblatter@mail.ru
У него все за родину? Я так понимаю, он и в туалет за нее ходит.
За неё, но в неё)))
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