Ротенберг о 5:3 с Беларусью: «Россия 25» доминировала, желание сыграть за родину было у каждого. Атанасов пошел на пятак – должно быть удаление до конца матча»

Роман Ротенберг заявил о доминировании «России 25» в игре с Беларусью.

Национальная команда победила со счетом 5:3 в матче Кубка Первого канала.

«Благодарность болельщикам – они давали нам энергию. Наша команда вышла, понимая, что соперник – победитель прошлогоднего турнира.

В начале игры было много моментов, где-то подвела реализация. У каждого было огромное желание себя проявить, сыграть за родину.

Когда не забиваешь ты – забивают тебе. Допустили несколько контратак, соперник их реализовал. У Беларуси сумасшедшая реализация – два момента, два гола.

Есть над чем работать. Ребята молодцы, забили важнейшие шайбы, победили. Беларусь ловила все на себя, самоотверженно сыграла, нам было тяжело. Тем важнее эта победа.

Вы видели, как складывалась игра. Хорошо играли, доминировали, соперник реализовал три момента, и пришлось искать варианты.

очень много сыграл, он молодец, пошел в концовке на пятак, там должно было быть удаление до конца.

Следующая игра самая важная. У Казахстана очень сильная команда. Готовимся дальше», – сказал главный тренер сборной «России 25» .

Беларусь получила 6 удалений в игре против «России 25», команда Ротенберга – 2. Белорусы пыталась оспорить второй гол, при счете 3:2 были удалены 2 раза и пропустили 2 шайбы