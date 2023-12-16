Мелош о работе с Козловым с «Салавате»: «Половину сказанного не понимаю, но мне нравится его стиль работы»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Николас Мелош Хоккей

Николас Мелош рассказал о работе под руководством Виктора Козлова.

– Как Виктор Козлов работает с командой?

– Половину сказанного я не понимаю, но Виктор старается быть прямым с командой, что облегчает парням понимание того, что от них хотят видеть.

Мне нравится его стиль работы, удовольствие играть в его команде – думаю, это одна из причин того, что мы стали играть успешно, – сказал 26-летний канадский защитник «Салавата Юлаева».

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