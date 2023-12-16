Канадец Мелош о стиле русских в Америке: «Забавно было видеть ребят в «Гуччи»

Теги Салават Юлаев КХЛ Валентин Зыков Бэ-Комо Николас Мелош стиль Чемпионат.com Хоккей

Николас Мелош высказался о стиле русских спортсменов за рубежом.

– За карьеру у вас была чуть ли не дюжина одноклубников из России. Успели ли узнать от них какие-нибудь слова, кроме матерных?

– Моим первым русским одноклубником в «Бэ-Комо» был Валентин Зыков: отличный парень, большой, могучий. Мне нравилось, как он играл и как он работал, он был отличным парнем и в раздевалке.

– Рассказы о том, что русские спортсмены за рубежом любят брендовые вещи – правда?

– Пожалуй, в этих рассказах есть доля правды. Думаю, они не сразу узнают о том, как спортсмены привыкли одеваться тут, поэтому поначалу они носят это, но потом чуть успокаиваются.

Всем нравится модная одежда, никаких проблем, хотя поначалу было забавно видеть ребят, разодетых в «Гуччи». Тренеры не всегда реагировали на это, зависело от каждого конкретного наставника, – сказал защитник «Салавата».

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4 комментария
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Понты дороже денег.🤷🏻‍♂️
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Я всегда говорил что у русских и негров много общего. намного больше общего чем с англосаксонскими пиндосами.
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Ответ icey_punk
Я всегда говорил что у русских и негров много общего. намного больше общего чем с англосаксонскими пиндосами.
Рабство?
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а что странного? это выходцы из бутафорской страны - тут норма взять кредит на х6 и ездить на зимней резине летом, при этом ещё и живя на съемной хате🤦🏻‍♂️
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