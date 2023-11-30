Силовые приемы защитника «Салавата» Мелоша против «Лады»: выбил заградительное стекло и отправил Шумакова на скамейку запасных
Николас Мелош разбил заградительное стекло после силового приема.
«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде защитник «Салавата Юлаева» Николас Мелош провел силовой прием против форварда «Лады» Остапа Сафина, в результате чего было выбито заградительное стекло.
Также во втором периоде Мелош выполнил еще один эффектный силовой прием, отправив Сергея Шумакова на скамейку запасных «Салавата Юлаева».