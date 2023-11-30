Силовые приемы защитника «Салавата» Мелоша против «Лады»: выбил заградительное стекло и отправил Шумакова на скамейку запасных

Теги Салават Юлаев Лада видео КХЛ Сергей Шумаков Николас Мелош Остап Сафин Хоккей

Николас Мелош разбил заградительное стекло после силового приема.

«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде защитник «Салавата Юлаева» Николас Мелош провел силовой прием против форварда «Лады» Остапа Сафина, в результате чего было выбито заградительное стекло.

Также во втором периоде Мелош выполнил еще один эффектный силовой прием, отправив Сергея Шумакова на скамейку запасных «Салавата Юлаева».

8 комментариев
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Неплохо похитовал. Для всех хит-парадов))) во всех смыслах
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Мужику с телефоном повезло, что не ребром стекло попало.
+7
0
+7
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Стекло как-то очень опасно разбилось. Оно так и должно разбиваться? На такие острые и опасные осколки.
+4
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+4
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Да Мелош остудил агрессивный напор Лады, хорошие силовые!
+3
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+3
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Хорошо, что не со СКА играли, а то получил бы 5+20. Потом бы отменили, конечно.
+2
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Бобби Холик вспомнился
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Бывает.🤷🏻‍♂️
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Терминатор, сказал Мелош про себя ))) красава ))
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