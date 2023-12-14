Щитов о СКА: «Кетов уже работает в системе клуба, как и Белов, Комаров. Правильно делают, что привлекают бывших игроков. У команды классная преемственность»
Никита Щитов высказался о прощальном матче экс-форварда СКА Евгения Кетова.
«Хороший пример подала Казань, где провели прощальный матч Даниса Зарипова. Санкт-Петербург его поддержал и устроил классный матч.
Хотел бы отметить следующую тенденцию: Евгений Кетов уже работает в системе клуба, как и Антон Белов, и Никита Комаров. В СКА правильно делают, что привлекают своих бывших игроков к работе в системе с подрастающими кадрами. У них очень классная преемственность, которую другие клубы должны брать себе на вооружение.
Игроки, закончившие с хоккеем, должны передавать свой опыт и работать дальше. Необязательно в качестве детского тренера. Можно работать тренером по развитию, например. СКА в этом плане молодцы.
То, что они провели такой матч – это здорово. Их нужно продолжать проводить, потому что в каждом клубе есть значимые игроки, группы игроков, которые внесли свой вклад. Это будет приятно хоккеистам и болельщикам. Клуб получит в свой актив хорошую медийную историю, а подрастающее поколение увидит, что о нем не забудут», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
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