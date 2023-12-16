«Колорадо» обменял Татара в «Сиэтл» на выбор в 5-м раунде драфта. У форварда 1+8 в 27 играх

«Колорадо» обменял форварда Томаша Татара в «Сиэтл» на выбор в 5-м раунде драфта.

33-летний словак набрал 9 (1+8) очков в 27 матчах за «Эвеланш» в текущем сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 11:16.

Его контракт с кэпхитом 1,5 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне в его активе было 48 (20+28) очков в 82 играх за «Нью-Джерси» при полезности «+41» и среднем времени на льду 15:07.

Всего в лиге на его счету 464 (212+252) очка в 810 матчах. В 52 играх в розыгрышах Кубка Стэнли добавил 13 (7+6) баллов.