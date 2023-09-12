«Колорадо» подписал однолетний контракт с Татаром на 1,5 млн долларов

Теги переходы Нью-Джерси Колорадо НХЛ Томаш Татар Хоккей

«Колорадо» подписал форварда Томаша Татара.

Зарплата 32-летнего игрока по однолетнему соглашению составит 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне словак выступал за «Нью-Джерси» и набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «+41» (5-й показатель в лиге).

В 12 матчах плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Всего в лиге у Томаша Татара 783 матча и 455 (211+244) очков. В Кубке Стэнли – 52 игры и 13 (7+6) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 млн долларов.

4 комментария

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Хей-Хо, а ну пошли!
за гамбургер, для глуботы. Отлично
+3
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Дима33
Можно сказать за хлеб.,с прицепом на чашку
+3
0
+3
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Rudenzik
Просто ограбление, аферу века совершил Сакик
+2
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+2
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Dimetrio81
Макфарланд красавчик, не обошлось без Сакика, наверное. Отличного парня подписали
+1
0
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