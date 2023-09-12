«Колорадо» подписал однолетний контракт с Татаром на 1,5 млн долларов

«Колорадо» подписал форварда Томаша Татара.

Зарплата 32-летнего игрока по однолетнему соглашению составит 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне словак выступал за « » и набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при полезности «+41» (5-й показатель в лиге).

В 12 матчах плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

Всего в лиге у 783 матча и 455 (211+244) очков. В Кубке Стэнли – 52 игры и 13 (7+6) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 млн долларов.