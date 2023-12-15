Александр Кожевников: «Россия не проиграла бы Олимпиаду-2022, если бы там был Кузьменко. Финны как роботы играли. Требовался хоккеист, способный создать что-то из ничего»
Александр Кожевников поделился мнением о форварде Андрее Кузьменко.
– В прошлом сезоне в НХЛ всех удивил своими голами и очками экс-форвард СКА Кузьменко. А в этом его уже и в запасе оставлял «Ванкувер», и в четвертое звено переводили. Что происходит?
– Меня прошлый сезон Андрея совсем не удивил. Мы бы и Олимпиаду в Пекине не проиграли, если бы там был Кузьменко. Он нестандартный хоккеист, иногда чудеса творит, из простого момента способен сделать шедевр. И в НХЛ это доказал.
До сих пор не понимаю, почему его не взяли в Пекин.
– Здравых объяснений нет.
– Видно, какие-то подковерные игры. Но будь Кузьменко на Олимпиаде, у нас был бы совершенно другой результат. Финны как роботы играли. Поэтому и требовался такой хоккеист, способный создать что-то из ничего.
Что же касается НХЛ, то, как я говорил, там надо найти своего наставника, у них же свои демоны в голове, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Напомним, на Олимпиаде-2022 сборная России проиграла в финале команде Финляндии (1:2).
Могли и золото ОИ в присутствии НХЛ-канадцев зацепить.
За Порядина с Голдобиным
Это не мешало играть на равных в Суперсерии, во второй серии, и на клубном уровне регулярно обыгрывать клубы НХЛ.
Туда же кубок Канады 1981 и 1987.
Про роботов можно и про Канаду сказать так же - они играли по своей системе и тактикам, СССР по своим. Комбинационная игра КЛМ - это роботы?