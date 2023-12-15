Александр Кожевников: «Россия не проиграла бы Олимпиаду-2022, если бы там был Кузьменко. Финны как роботы играли. Требовался хоккеист, способный создать что-то из ничего»

Александр Кожевников поделился мнением о форварде Андрее Кузьменко.

– В прошлом сезоне в НХЛ всех удивил своими голами и очками экс-форвард СКА Кузьменко. А в этом его уже и в запасе оставлял « », и в четвертое звено переводили. Что происходит?

– Меня прошлый сезон совсем не удивил. Мы бы и в Пекине не проиграли, если бы там был Кузьменко. Он нестандартный хоккеист, иногда чудеса творит, из простого момента способен сделать шедевр. И в это доказал.

До сих пор не понимаю, почему его не взяли в Пекин.

– Здравых объяснений нет.

– Видно, какие-то подковерные игры. Но будь Кузьменко на Олимпиаде, у нас был бы совершенно другой результат. Финны как роботы играли. Поэтому и требовался такой хоккеист, способный создать что-то из ничего.

Что же касается НХЛ, то, как я говорил, там надо найти своего наставника, у них же свои демоны в голове, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Напомним, на Олимпиаде-2022 сборная России проиграла в финале команде Финляндии (1:2).