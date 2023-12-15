Александр Кожевников: «Россия не проиграла бы Олимпиаду-2022, если бы там был Кузьменко. Финны как роботы играли. Требовался хоккеист, способный создать что-то из ничего»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Ванкувер Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Александр Кожевников Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Андрей Кузьменко Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о форварде Андрее Кузьменко.

– В прошлом сезоне в НХЛ всех удивил своими голами и очками экс-форвард СКА Кузьменко. А в этом его уже и в запасе оставлял «Ванкувер», и в четвертое звено переводили. Что происходит?

– Меня прошлый сезон Андрея совсем не удивил. Мы бы и Олимпиаду в Пекине не проиграли, если бы там был Кузьменко. Он нестандартный хоккеист, иногда чудеса творит, из простого момента способен сделать шедевр. И в НХЛ это доказал.

До сих пор не понимаю, почему его не взяли в Пекин.

– Здравых объяснений нет.

– Видно, какие-то подковерные игры. Но будь Кузьменко на Олимпиаде, у нас был бы совершенно другой результат. Финны как роботы играли. Поэтому и требовался такой хоккеист, способный создать что-то из ничего.

Что же касается НХЛ, то, как я говорил, там надо найти своего наставника, у них же свои демоны в голове, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Напомним, на Олимпиаде-2022 сборная России проиграла в финале команде Финляндии (1:2).

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19 комментариев
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если бы канадцы отправляли всю жизнь на лимпияды сборные из нхл то кожевников бы не разу не стал лимпийским пичинёном )))))))))
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+13
Даже с Кузьменко в составе шансов было примерно 0, если за третий период наносишь всего 3 броска, когда летишь 1:2, а с таким тошнотворным хоккеем даже 5 бросков за период были непосильной задачей
+6
0
+6
Ответ catcher69
если бы канадцы отправляли всю жизнь на лимпияды сборные из нхл то кожевников бы не разу не стал лимпийским пичинёном )))))))))
Не факт. Он тот еще удень, конечно, как и ларин, но играл он в 80-е. А тогда советская команда была на том же уровне что и Канада . 0:6 в 79 и 1:8 в 81-м году были показательны.
+3
0
+3
Ответ catcher69
если бы канадцы отправляли всю жизнь на лимпияды сборные из нхл то кожевников бы не разу не стал лимпийским пичинёном )))))))))
Как знать. Кожевников вроде в 1984 стал чемпионом ОИ. В 1981 СССР выиграли кубок Канады. В 1984 и 1987 финала кубка Канады были очень плотные, хоть и неудачные.
Могли и золото ОИ в присутствии НХЛ-канадцев зацепить.
+6
-3
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Если бы у бабушки был батон, она была бы дедушкой.
+3
-1
+2
закодировался?
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И без Кузьменко бы выиграли, если бы помнили, что кроме как обороняться можно ещё и бросать по воротам. Особенно, когда проигрываешь 1:2.
+1
0
+1
Ответ catcher69
если бы канадцы отправляли всю жизнь на лимпияды сборные из нхл то кожевников бы не разу не стал лимпийским пичинёном )))))))))
КК81
+1
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+1
Ответ Bartez1986
закодировался?
Да нет же.это камушек в огород Жамнова.
За Порядина с Голдобиным
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Ответ Сергей Жмакин
конечно это не правда, и Кожевникова мы обязаны уважать
за то , что пьет много и чушь потом порет???
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Ответ catcher69
да, но нет... потомучто СССР как роботы играли...
Вот тебе мозг отформатировали.
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Ответ catcher69
да, но нет... потомучто СССР как роботы играли...
И что, что играли как роботы?
Это не мешало играть на равных в Суперсерии, во второй серии, и на клубном уровне регулярно обыгрывать клубы НХЛ.
Туда же кубок Канады 1981 и 1987.
Про роботов можно и про Канаду сказать так же - они играли по своей системе и тактикам, СССР по своим. Комбинационная игра КЛМ - это роботы?
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Ответ S 14
Да нет же.это камушек в огород Жамнова. За Порядина с Голдобиным
Ну реально тогда Жамнов исполнил, зачем-то отцепил Кузю.
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Опомнились, не прошло и двух лет ! Интересно , а какие Демоны в голове у Аналитика хоккея Кожевникова , которым он так себя назвал, бродят в голове? Его спрашивают одно ,а он отвечает на другое !
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Ну вы вспомнили. Также можно прикинуть, что было бы, если бы раньше на турниры приезжали Хабибулин, Могильный или Зубов.
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Реально было много вопросов, почему Кузю не взяли, освежите память
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