«Ванкувер» не спешит с возможным обменом Кузьменко. Ожидать сделку преждевременно (The Fourth Period)

«Ванкувер» не намерен торопиться с обменом Андрея Кузьменко.

Ранее появилась информация о том, что «Кэнакс» могут обменять Кузьменко. Россиянином интересуются другие клубы .

В активе форварда 16 (5+11) очков в 26 матчах в этом сезоне. По ходу текущей регулярки главный тренер «Кэнакс» Рик Токет отправлял игрока в запас. В прошлом сезоне он набрал 74 (39+35) очка в 81 матче.

Контракт с кэпхитом 5,5 млн долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.

По информации The Fourth Period, «Кэнакс» принимают звонки по игроку, и генеральный менеджер Патрик Альвин открыт для переговоров, но ожидать сделки в ближайшем будущем преждевременно.