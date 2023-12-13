«Ванкувер» не спешит с возможным обменом Кузьменко. Ожидать сделку преждевременно (The Fourth Period)

Теги возможные переходы Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

«Ванкувер» не намерен торопиться с обменом Андрея Кузьменко.

Ранее появилась информация о том, что «Кэнакс» могут обменять Кузьменко. Россиянином интересуются другие клубы НХЛ.

В активе форварда 16 (5+11) очков в 26 матчах в этом сезоне. По ходу текущей регулярки главный тренер «Кэнакс» Рик Токет отправлял игрока в запас. В прошлом сезоне он набрал 74 (39+35) очка в 81 матче.

Контракт Андрея Кузьменко с кэпхитом 5,5 млн долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.

По информации The Fourth Period, «Кэнакс» принимают звонки по игроку, и генеральный менеджер Патрик Альвин открыт для переговоров, но ожидать сделки в ближайшем будущем преждевременно.

3 комментария
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как сказал бы Аршавин. всши ожидания ваши проблемы. а так то наверно комплекс второгодника
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Не забивает - на обмен. Забил - погодите!
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