Кузьменко забил «Флориде», отметившись голом во 2-м матче подряд. У него 6+11 в 27 играх

Теги Флорида Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забил «Флориде», отличившись во 2-м матче подряд.

Форвард «Ванкувера» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:0). Этот гол в итоге стал победным в матче. 

В активе россиянина стало 17 (6+11) очков в 27 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Кузьменко (15:11, 2:49 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Еще один прошел мимо, также нападающий допустил 1 потерю. 

2 комментария
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хорош якут
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Тренер явно недолюбливает Андрея, продолжает мариновать и обмен в другую команду рубит
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