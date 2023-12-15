Кузьменко забил «Флориде», отметившись голом во 2-м матче подряд. У него 6+11 в 27 играх

Андрей Кузьменко забил «Флориде», отличившись во 2-м матче подряд.

Форвард « » открыл счет в игре регулярного чемпионата с «Пантерс» (4:0). Этот гол в итоге стал победным в матче.

В активе россиянина стало 17 (6+11) очков в 27 играх в текущем сезоне.

Сегодня Кузьменко (15:11, 2:49 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Еще один прошел мимо, также нападающий допустил 1 потерю.