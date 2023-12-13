Майоров считает неправильным отсутствие Голдобина и Порядина в сборной: «Может, есть договоренность с Ротенбергом. По положению ИИХФ клуб обязан отпустить игроков»

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Борис Майоров Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Николай Голдобин Павел Порядин сборная России U25 Хоккей

Борис Майоров назвал неправильным отсутствие форвардов «Спартака» в сборной.

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

– Отсутствие Порядина и Голдобина в сборной России?

– Считаю, что это неправильно.

По одной простой причине: существует положение ИИХФ, где сказано, что клуб обязан отпустить игроков в сборную команду за три дня до начала до соревнований, а перед чемпионатом мира – за семь дней.

С этой точки зрения считаю, что «Спартак» не прав.

Раз они туда не поехали, может быть, существует договоренность с Ротенбергом по поводу того, что в этот раз сборная обойдется без Голдобина и Порядина.

Не думаю, что «Спартак» встал на дыбы и просто так не хочет отпускать игроков.

Наверняка всему этому предшествовали переговоры между сборной, федерацией и «Спартаком», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

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13 комментариев
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Жамнов все чётко об’яснил. Читайте. И "Россия 25" не является национальной сборной.
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я что-то сомневаюсь что этот турнир водокачки проводится под эгидой ИИХФ
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тем более, на такой важный турнир. вся страна уже прильнула к экранам и отсчитывает секунды до его начала
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Какое "Положение ИИХФ"? Они нас послали в 2022 году,а мы их во время ситуации с Федотовым!
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Бред несут какой то. Что то я сильно сомневаюсь, что 27 и 28 летние хоккеисты обязаны приезжать в какую то сборную до 25 лет. И допустим клуб обязан отпустить, а есть еще желание игроков например, которые спокойно могут отказаться в ней играть.
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А я считаю неправильным назначать дилетанта тренировать сборную и что?!
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Дед снова напомнил конечно с иихф суть чиновников наших , как Федотов так иихф на три буквы слали и они нам никто , а как в обратную сторону сразу про правила вспомнил 😂😂😂
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А что это вы про ИИХФ вспомнили? Недокубок первого канала к ИИХФ вообще какое отношение имеет сейчас? Это не этап Евротура и сборная Ротенберга отношения к национальной сборной не имеет никакого
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Так это даже не национальная сборная)
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Майоров читай коммент здесь Жамнова , он сказал, что эти игроки с травмами и есть медзаключение врачей ,которое отослали в сборную !
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Для Спартака их отсутствие на этом вертепе хороший знак. Значит их не будет в питерском газовом проекте и хоккей у ребят на первом месте.
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