Майоров считает неправильным отсутствие Голдобина и Порядина в сборной: «Может, есть договоренность с Ротенбергом. По положению ИИХФ клуб обязан отпустить игроков»

Борис Майоров назвал неправильным отсутствие форвардов «Спартака» в сборной.

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

– Отсутствие Порядина и Голдобина в сборной России?

– Считаю, что это неправильно.

По одной простой причине: существует положение ИИХФ, где сказано, что клуб обязан отпустить игроков в сборную команду за три дня до начала до соревнований, а перед чемпионатом мира – за семь дней.

С этой точки зрения считаю, что «Спартак» не прав.

Раз они туда не поехали, может быть, существует договоренность с Ротенбергом по поводу того, что в этот раз сборная обойдется без Голдобина и Порядина.

Не думаю, что «Спартак» встал на дыбы и просто так не хочет отпускать игроков.

Наверняка всему этому предшествовали переговоры между сборной, федерацией и «Спартаком», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

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