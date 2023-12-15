Светлов о низкой посещаемости «России 25»: «Игроки ВХЛ не самый большой раздражитель для болельщика. В условном финале с Беларусью ажиотаж гарантирован»
Сергей Светлов высказался о низкой посещаемости матча «России 25».
14 декабря «Россия 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) на Кубке Первого канала.
Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. При этом в начале первого периода трибуны были практически полупустыми.
– Матч двух сборных России не собрал аншлаг. Проблема?
– Игра стартовала раньше обычного, игроки ВХЛ не самый большой раздражитель для болельщика. Тем не менее под семь тысяч зрителей собралось – нормальный показатель.
Уверен, что в выходные с посещемостью в Санкт-Петербурге будет полный порядок. В условном финале «Россия 25» – Беларусь ажиотаж гарантирован.
– В целом такие турниры нужны?
– Говорил со многими тренерами в КХЛ, все рады, что наконец-то появилась неделя для тренировочного процесса, для подзаряда батареек. Так что этот турнир необходим не только сборным России, но и клубам, он работает на оба института. Это аксиома! – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.
У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?
Нализователи ротенбергские продолжают сами позориться и позорить росхоккей.