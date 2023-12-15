Светлов о низкой посещаемости «России 25»: «Игроки ВХЛ не самый большой раздражитель для болельщика. В условном финале с Беларусью ажиотаж гарантирован»

Теги болельщики Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала Сергей Светлов ВХЛ сборная России U25 Хоккей

Сергей Светлов высказался о низкой посещаемости матча «России 25».

14 декабря «Россия 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) на Кубке Первого канала.

Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. При этом в начале первого периода трибуны были практически полупустыми.

– Матч двух сборных России не собрал аншлаг. Проблема?

– Игра стартовала раньше обычного, игроки ВХЛ не самый большой раздражитель для болельщика. Тем не менее под семь тысяч зрителей собралось – нормальный показатель. 

Уверен, что в выходные с посещемостью в Санкт-Петербурге будет полный порядок. В условном финале «Россия 25» – Беларусь ажиотаж гарантирован.

– В целом такие турниры нужны?

– Говорил со многими тренерами в КХЛ, все рады, что наконец-то появилась неделя для тренировочного процесса, для подзаряда батареек. Так что этот турнир необходим не только сборным России, но и клубам, он работает на оба института. Это аксиома! – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

У «России 25» Ротенберга – полупустые трибуны. А кому вообще нужен Кубок Первого канала?

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3 комментария
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Ажиотаж на игре с Беларусью...

Нализователи ротенбергские продолжают сами позориться и позорить росхоккей.
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Прямо ажиотаж. "Ку-ку, мой мальчик" (с). Ажиотаж только в твоей голове.
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