Билялетдинов о восстановлении Яшкина: «Потихонечку начинает работать. Все идет неплохо, состояние нормальное»

Зинэтула Билялетдинов высказался о восстановлении форварда Дмитрия Яшкина.

«У него все идет неплохо, я вчера с ним разговаривал, состояние нормальное.

Конечно, беспокоит еще, но потихонечку начинает работать. Это займет определение время, сложно сказать сколько», – сказал главный тренер «Ак Барса»

Генменеджер «Ак Барса» о том, вернется ли Яшкин к плей-офф: «Думаю, да. Операция прошла хорошо. Предварительно он выбыл на 3 месяца, но все зависит от организма»