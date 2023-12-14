Билялетдинов о восстановлении Яшкина: «Потихонечку начинает работать. Все идет неплохо, состояние нормальное»

Теги Ак Барс травмы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Дмитрий Яшкин Р-Спорт Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о восстановлении форварда Дмитрия Яшкина.

«У него все идет неплохо, я вчера с ним разговаривал, состояние нормальное.

Конечно, беспокоит еще, но потихонечку начинает работать. Это займет определение время, сложно сказать сколько», – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов

Генменеджер «Ак Барса» о том, вернется ли Яшкин к плей-офф: «Думаю, да. Операция прошла хорошо. Предварительно он выбыл на 3 месяца, но все зависит от организма»

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