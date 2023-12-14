Билялетдинов о тренировке «Ак Барса»: «Жафярова нет, потому что у него небольшая травма была, восстанавливается. Не буду комментировать, почему он вне состава»

Зинэтула Билялетдинов объяснил отсутствие Дамира Жафярова на открытой тренировке.

«Жафярова нет на тренировке, потому что у него небольшая травма была, пока восстанавливается. Я не буду комментировать, почему он вне состава.

Мне кажется, что любой тренер хочет улучшить команду, но у нас нет большого выбора.

пока не готов, работает по индивидуальной программе, сложно сказать, когда он выйдет на лед. Не все так просто», – сказал главный тренер « » .

Жафяров может перейти в «Авангард» в трехстороннем обмене, Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»