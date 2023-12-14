Билялетдинов о тренировке «Ак Барса»: «Жафярова нет, потому что у него небольшая травма была, восстанавливается. Не буду комментировать, почему он вне состава»

Теги Ак Барс травмы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Алексей Марченко Дамир Жафяров Р-Спорт Хоккей

Зинэтула Билялетдинов объяснил отсутствие Дамира Жафярова на открытой тренировке.

«Жафярова нет на тренировке, потому что у него небольшая травма была, пока восстанавливается. Я не буду комментировать, почему он вне состава.

Мне кажется, что любой тренер хочет улучшить команду, но у нас нет большого выбора.

Марченко пока не готов, работает по индивидуальной программе, сложно сказать, когда он выйдет на лед. Не все так просто», – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Жафяров может перейти в «Авангард» в трехстороннем обмене, Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс»

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7 комментариев
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Билл и руководство ак Барса пали ниже плинтуса в этом сезоне. Губят карьеру талантливого игрока(как минимум этот сезон). В другой команде, он бы со льда не уходил. Надеюсь карма покарает ак барс за такое отношение. Оч надеюсь что вылетят в 1 раунде. до этой истории всегда поддерживал этот клуб
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Спасибо Билл за провальный сезон. Ужас завершать карьеру тренера таким способом.
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Дедушка , да отпусти ты уже игрока .Зачем этим идиотизмом заниматься уже пол сезона .
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ага, ментальный шрам на всю жизнь от этого сезона😆
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Ахахах, в АБ нет выбора. А Небольшая травма безотказный вариант, нарушай этот ваш регламент как хочешь в общем то. Перебор с количеством игроков? Вам показалось
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Эти мини-пресизоны в сезоне и дробление чемпионата на части конечно сильно не в пользу хоккея
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Ак барс ни капли ни жалко,летом мухлевали с контрактами,вот и получайте и пожирайте плоды,игроков хапали подряд,даже СКА умнее оказался скинул им яшкина с жафяровым и посмотрели в сторону молодежи
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