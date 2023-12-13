Агент Черных: «Гераськин, возможно, не вписывается в систему «Авангарда». «Металлург» предпринимает большие усилия, задействован тренерский штаб и менеджмент»
Александр Черных оценил возможный переход Игоря Гераськина в «Металлург».
Ранее сообщалось, что в трехстороннем обмене Дамир Жафяров может перейти в «Авангард», Игорь Гераськин – в «Металлург», а Семен Кошелев – в «Ак Барс».
«Возможность обмена всегда подразумевает 50% в обе стороны. Я лишь могу подтвердить, что интерес со стороны «Металлурга» к Игорю Гераськину есть.
В Магнитогорске предпринимают большие усилия, задействован весь тренерский штаб и менеджмент. Теперь слово за «Авангардом».
Нет такого, что Игорь не хочет играть в Омске. Он хочет играть там, где ему будут больше доверять.
На сегодняшний день, возможно, Игорь не вписывается в систему «Авангарда» – либо другие игроки выглядят лучше. Это судить тренеру.
Думаю, в Магнитогорске Гераськину дадут больше игрового времени, и он сможет показать результат.
Если говорить про Семена Кошелева, то он может стать частью крупного трехстороннего обмена, если сделка случится в такой конструкции. «Металлург» предпринимает разные шаги. Возможно, что-то изменится.
Сейчас все зависит от «Авангарда» и от позиции клуба по Гераськину», – сказал агент Александр Черных.