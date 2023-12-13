Агент Черных: «Гераськин, возможно, не вписывается в систему «Авангарда». «Металлург» предпринимает большие усилия, задействован тренерский штаб и менеджмент»

Александр Черных оценил возможный переход Игоря Гераськина в «Металлург».

Ранее сообщалось, что в трехстороннем обмене Дамир Жафяров может перейти в «Авангард», Игорь Гераськин – в «Металлург», а Семен Кошелев – в «Ак Барс».

«Возможность обмена всегда подразумевает 50% в обе стороны. Я лишь могу подтвердить, что интерес со стороны «Металлурга» к Игорю Гераськину есть.

В Магнитогорске предпринимают большие усилия, задействован весь тренерский штаб и менеджмент. Теперь слово за «Авангардом».

Нет такого, что Игорь не хочет играть в Омске. Он хочет играть там, где ему будут больше доверять.

На сегодняшний день, возможно, Игорь не вписывается в систему «Авангарда» – либо другие игроки выглядят лучше. Это судить тренеру.

Думаю, в Магнитогорске Гераськину дадут больше игрового времени, и он сможет показать результат.

Если говорить про Семена Кошелева, то он может стать частью крупного трехстороннего обмена, если сделка случится в такой конструкции. «Металлург» предпринимает разные шаги. Возможно, что-то изменится.

Сейчас все зависит от «Авангарда» и от позиции клуба по Гераськину», – сказал агент Александр Черных.