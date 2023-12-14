Беднар о дубле Ничушкина: «Он мог забить 4 гола за первые 8 минут игры с «Баффало». В итоге он был вознагражден за свою работу»

Джаред Беднар оценил выступление Валерия Ничушкина в матче против «Баффало».

Форвард « » Валерий Ничушкин сделал дубль в игре с «Сейбрс» (5:1).

«Начало игры для Вэла было просто сумасшедшим. Я имею в виду, что он дважды практически вышел один на один с вратарем, прорываясь через середину площадки.

Вероятно, он мог забить четыре гола за первые восемь минут игры, и в итоге он был вознагражден за свою работу», – сказал главный тренер «Колорадо» .

Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ, сделав дубль в матче с «Баффало». У него 12+13 в 27 играх сезона