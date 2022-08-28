Губернатор Омской области об «Авангарде»: «Возвращение произошло благодаря «Газпромнефти», Дюкову, Крылову»

Губернатор Омской области высказался о возвращении в Омск.

В октябре в Омске состоится открытие новой арены клуба. С 2018 года «Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».

«Если бы кто-то еще четыре года назад сказал, что мы в 2022 году увидим родную команду на омской земле… Я считаю, все были в сомнениях. Я сам не был до конца уверен.

Хотелось здесь сказать, что вот это возвращение произошло благодаря компании «Газпромнефть», Александру Валерьевичу Дюкову, Александру Владимировичу Крылову. Их инициатива была – строительство нового объекта. Самого, я считаю, лучшего объекта сегодня в стране, наверное, даже и в мире», – сказал Александр Бурков.