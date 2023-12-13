Куинн Хьюз первым в сезоне НХЛ сделал 30 передач. Он вышел на 3-е место по ассистам среди защитников в истории «Ванкувера» (245)

Теги рейтинги Ванкувер Александр Эдлер НХЛ Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз первым в сезоне НХЛ сделал 30 результативных передач.

Защитник «Ванкувера» оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Тампой» (4:1). 

В активе 24-летнего американца стало 30 результативных передач в 29 играх при 39 очках. 

По числу ассистов за карьеру (245 в 312 играх) он вышел на чистое 3-е место среди защитников в истории «Кэнакс», опередив Дага Лидстера (242 в 666).

Выше идут Александр Эдлер (310 в 925) и Деннис Кернс (290 в 677). 

1 комментарий
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Если останется надолго в Ванкувере, то перепишет множество статистических рекордов франшизы. В этом сезоне вышел на какой-то фантастический уровень результативности.
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