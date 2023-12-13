Куинн Хьюз первым в сезоне НХЛ сделал 30 передач. Он вышел на 3-е место по ассистам среди защитников в истории «Ванкувера» (245)

Куинн Хьюз первым в сезоне НХЛ сделал 30 результативных передач.

Защитник « » оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Тампой» (4:1).

В активе 24-летнего американца стало 30 результативных передач в 29 играх при 39 очках.

По числу ассистов за карьеру (245 в 312 играх) он вышел на чистое 3-е место среди защитников в истории «Кэнакс», опередив Дага Лидстера (242 в 666).

Выше идут (310 в 925) и Деннис Кернс (290 в 677).