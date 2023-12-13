Мэттьюс набрал 2+2 в матче с «Рейнджерс» и возглавил гонку снайперов НХЛ. У него 21 шайба в 26 играх

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто НХЛ Никита Кучеров Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Рейнджерс» и возглавил гонку снайперов НХЛ.

Форвард «Торонто» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (7:3) и был признан первой звездой. 

26-летний американец возглавил гонку снайперов НХЛ на текущий момент – 21 шайба в 26 играх при 32 очках. На втором месте идет Никита Кучеров из «Тампы» (19 шайб в 28 играх). 

Мэттьюс достиг отметки 20 шайб в каждом из 8 сезонов за карьеру в лиге. Быстрее, чем в этот раз, он сделал это только в сезоне-2020/21 (за 24 игры). 

7 комментариев
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Без травм выиграет гонку снайперов буднично не напрягаясь.
+4
-1
+3
Не упустит Ришар
+3
-1
+2
Тихой сапой раскочегарился усатый. Походу на 60+ голов за сезон нацелился.
+2
-1
+1
Ну вот Матьюсу по ходу на конец взялся за дело за их противостояние с Кучеровым будет интересно наблюдать.
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