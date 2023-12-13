Мэттьюс набрал 2+2 в матче с «Рейнджерс» и возглавил гонку снайперов НХЛ. У него 21 шайба в 26 играх

Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Рейнджерс» и возглавил гонку снайперов НХЛ.

Форвард « » набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (7:3) и был признан первой звездой.

26-летний американец возглавил гонку снайперов на текущий момент – 21 шайба в 26 играх при 32 очках. На втором месте идет из «Тампы» (19 шайб в 28 играх).

достиг отметки 20 шайб в каждом из 8 сезонов за карьеру в лиге. Быстрее, чем в этот раз, он сделал это только в сезоне-2020/21 (за 24 игры).