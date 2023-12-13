Мэттьюс набрал 2+2 в матче с «Рейнджерс» и возглавил гонку снайперов НХЛ. У него 21 шайба в 26 играх
Остон Мэттьюс сделал дубль в матче с «Рейнджерс» и возглавил гонку снайперов НХЛ.
Форвард «Торонто» набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (7:3) и был признан первой звездой.
26-летний американец возглавил гонку снайперов НХЛ на текущий момент – 21 шайба в 26 играх при 32 очках. На втором месте идет Никита Кучеров из «Тампы» (19 шайб в 28 играх).
Мэттьюс достиг отметки 20 шайб в каждом из 8 сезонов за карьеру в лиге. Быстрее, чем в этот раз, он сделал это только в сезоне-2020/21 (за 24 игры).