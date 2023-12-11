Ротенберг про «Слово пацана»: «Важно знать: школа улицы воспитывает всех. В Финляндии жесткая улица – цыгане, выходцы из Сомали, албанцы, дрались постоянно»

Роман Ротенберг высказал мнение о сериале «Слово пацана».

– Я посмотрел. Он основан на реальных событиях. Это важно, чтобы все знали: школа улицы воспитывает всех.

Главное – смотреть правильно на эти вещи. Хороший сериал. Очень здорово сделали его ребята, молодцы.

– Вы сами росли на улице?

– В своем роде – да. У меня была ленинградская улица. А потом я в Финляндии жил, и там тоже улица воспитывала.

– Но у финнов другой менталитет.

– Там то же самое. Финская улица очень жесткая.

Там ведь перемешано много разных национальностей. Есть цыгане, выходцы из Сомали, албанцы. Дрались они постоянно. Там такая же жесткая улица, как и везде.

Поэтому надо каждому смотреть такие сериалы. Это захватывает. И я считаю, что этот наш российский сериал даже лучше, чем какой‑то зарубежный.

Наши производители проделали очень большую работу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.