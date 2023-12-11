Ротенберг про «Слово пацана»: «Важно знать: школа улицы воспитывает всех. В Финляндии жесткая улица – цыгане, выходцы из Сомали, албанцы, дрались постоянно»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ кино Хоккей

Роман Ротенберг высказал мнение о сериале «Слово пацана».

– Я посмотрел. Он основан на реальных событиях. Это важно, чтобы все знали: школа улицы воспитывает всех.

Главное – смотреть правильно на эти вещи. Хороший сериал. Очень здорово сделали его ребята, молодцы.

– Вы сами росли на улице?

– В своем роде – да. У меня была ленинградская улица. А потом я в Финляндии жил, и там тоже улица воспитывала.

– Но у финнов другой менталитет.

– Там то же самое. Финская улица очень жесткая.

Там ведь перемешано много разных национальностей. Есть цыгане, выходцы из Сомали, албанцы. Дрались они постоянно. Там такая же жесткая улица, как и везде.

Поэтому надо каждому смотреть такие сериалы. Это захватывает. И я считаю, что этот наш российский сериал даже лучше, чем какой‑то зарубежный.

Наши производители проделали очень большую работу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

46 комментариев
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Ну гроза улиц прям...
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Можете себе представить Романа Барисыча, сына сами-знаете-кого, в драке с цыганами и сомалийцами? Вот и я не могу. Пытается выставить себя человеком из народа. Кроме "хе-хе" это не вызывает ничего.
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Ну, не. Ну, он не может нести это серьёзно. Я не верю.
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а в Лихтенштейне улица - ух, лихая! а в Сан-Марино... лютует Йозе Марино!
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Он про какую улицу говорит? Улица Сезам?
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Ответ Башмак Нирванов
Ну гроза улиц прям...
По кличке «Роман-чушпан»
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Ответ Башмак Нирванов
Ну гроза улиц прям...
наверное, хочет снять продолжение: Слово Роттенберга☝️
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Ответ Петроград
Ну, не. Ну, он не может нести это серьёзно. Я не верю.
Да не, есть такой типаж людей, 3,14***** и сами в это верят после своих басен.
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Скоро на Нетфликс - сериал "Банды Йю́вяскюля".
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И сомалийцы нас терзали, и цыгане
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«Вы еще не видели , как я с цыганами , албанцами и сомалийцами рубился на улице, с одного щелбана снимал с пробега»
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Я ору. этому челику с улиц Рублёвки разве что ростовский или алешка терминатор поверят, потом за него, его отца и дружбана отца потом в окопы пойдут
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Сейчас залетят проплаченные боты и будут писать, насколько этот фильм хороший бла бла бла, и минусовать малейший критичный коммент в сторону распиареннего мусора
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Я прям представил как Ротенберг давал это интервью интонациями Кощея из Слово пацана, которого Кологривый хорошо сыграл.
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Как же надоел это Популизм
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Ходил по улицам - значит вырос на них видимо😂
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Кто имеет выгоду с этого сериала, если уже Р его хвалит, КТО?
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Так, срочно в школьную программу.
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Ответ almagrosp
Комментарий скрыт
На свою зачётку Роман так уже наработал, что даже в более-менее здравой реплике будет читаться его недалекость. Хотя откуда у его здравые мысли могут появиться ещё тот вопрос.
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Разве сериал не ведет к тому, что "школа улицы" — это мусор и так жить нельзя ?
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Он спецом стебется над нами,сто процентов))))
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Это же буквально мем про финских рэперов.

"Меня воспитала улица.
Улица: (чистенький пригород)"
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Так вот почему во власти воспитанные люди.
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Ненавижу, #####, цыган! (с) Роман Ротенберг
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Цыгане, воспитавшие на улице ротенберга. Где они сейчас?
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Сюр
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Албанцы и сомалийцы ###### когда Роман им лакросс показал. Сразу в старшие записали. А Роман собрал всех и прокричал:
- Я вас научу лакроссы любить!
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🤣 Я понял это же типаж современный Хлестаков.
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"мужчиной меня сделала финская подворотня"
это слишком смешно
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