Таратухин о том, что Голдобин и Порядин не сыграют за сборную: «Странно, в Матче звезд оба играли. Почему руководство «Спартака» может отказать в вызове игроков, как так?»

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на канала. Форварды « » попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

«Для меня было всегда за честь выступать за сборную России, и я всегда с радостью приезжал, а мой клуб гордился тем, что его представители есть в национальной команде.

Странно получается, оба хоккеиста играли в Матче звезд , при этом за сборную на традиционном декабрьском турнире они выступать не могут.

Как так? Это ведь два ведущих игрока сезона. Почему руководство «Спартака» может отказать в вызове игроков, в то время как другие клубы без всяких проблем отпускают своих хоккеистов», – сказал бывший нападающий сборной России.