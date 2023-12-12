Рутерфорд о Кузьменко: «Он хороший игрок, способный. Мы должны продолжать пытаться помочь ему»

Джим Рутерфорд высказался об игре Андрея Кузьменко в сезоне-2023/24.

Ранее появилась информация о том, что «Ванкувер» может обменять Кузьменко. Россиянином интересуются другие клубы .

В активе 27-летнего форварда 15 (4+11) очков в 25 матчах в этом сезоне. Он играет в четвертом звене клуба. По ходу текущей регулярки главный тренер «Кэнакс» отправлял игрока в запас. В прошлом сезоне он набрал 74 (39+35) очка в 81 матче.

Срок контракта с кэпхитом 5,5 млн долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.

– Я обеспокоен только тем, что сейчас он чувствует давление. А когда ты чувствуешь давление, начинаешь давить, сильнее сжимать клюшку и отдавать пас тогда, когда следовало бы бросать, и наоборот, ты немного беспокоишься.

Я верю в штаб, который у нас есть, и они продолжат с ним работать. Он хороший игрок. Он способный игрок.

Это парень, который снова забьет 40 голов? Возможно, нет. Но, конечно, судя по тому, как он играет, вы можете прогнозировать, что он забросит 25.

– Будет ли команда терпелива с Кузьменко, позволит ли ему решить проблемы?

– Что ж, мы будем непредвзяты. Я не хочу ограничивать нас одним ответом. Но мы должны продолжать пытаться помочь ему, – сказал президент « » по хоккейным операциям Джим Рутерфорд.