Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска за 10:36 с «Каролиной» – минимальное время в сезоне

Теги Каролина Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3). 

В активе 27-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 25 играх в этом сезоне. 

Сегодня Кузьменко (10:36 – минимальное время в сезоне, 3:54 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ и допустил 1 потерю. 

В заключительные 9 минут матча он не провел ни одной смены.

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