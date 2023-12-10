Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска за 10:36 с «Каролиной» – минимальное время в сезоне
Андрей Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд.
Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3).
В активе 27-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 25 играх в этом сезоне.
Сегодня Кузьменко (10:36 – минимальное время в сезоне, 3:54 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ и допустил 1 потерю.
В заключительные 9 минут матча он не провел ни одной смены.