Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска за 10:36 с «Каролиной» – минимальное время в сезоне

Андрей Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Каролиной» (4:3).

В активе 27-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 25 играх в этом сезоне.

Сегодня Кузьменко (10:36 – минимальное время в сезоне, 3:54 – в большинстве, «0») отметился 2 бросками в створ и допустил 1 потерю.

В заключительные 9 минут матча он не провел ни одной смены.