«Ванкувер» может обменять Кузьменко. Им интересуются другие клубы НХЛ (Эллиотт Фридман)

«Ванкувер» может обменять форварда Андрея Кузьменко.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, россиянином интересуются другие клубы .

«У «Кэнакс» всегда есть интерес к высвобождению места под потолком зарплат, так что посмотрим, что из этого выйдет.

Нет сомнений в том, что другие команды спрашивают « », какие у клуба планы на этого конкретного игрока», – сказал Фридман.

В активе 27-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 25 играх в этом сезоне. По ходу текущей регулярки главный тренер «Кэнакс» отправлял игрока в запас. В прошлом сезоне он набрал 74 (39+35) очка в 81 матче.

Контракт Кузьменко с кэпхитом 5,5 миллиона долларов будет действовать до завершения сезона-2024/25.

Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска за 10:36 с «Каролиной» – минимальное время в сезоне