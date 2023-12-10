«Ванкувер» может обменять Кузьменко. Им интересуются другие клубы НХЛ (Эллиотт Фридман)
«Ванкувер» может обменять форварда Андрея Кузьменко.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, россиянином интересуются другие клубы НХЛ.
«У «Кэнакс» всегда есть интерес к высвобождению места под потолком зарплат, так что посмотрим, что из этого выйдет.
Нет сомнений в том, что другие команды спрашивают «Ванкувер», какие у клуба планы на этого конкретного игрока», – сказал Фридман.
В активе 27-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 25 играх в этом сезоне. По ходу текущей регулярки главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет отправлял игрока в запас. В прошлом сезоне он набрал 74 (39+35) очка в 81 матче.
Контракт Кузьменко с кэпхитом 5,5 миллиона долларов будет действовать до завершения сезона-2024/25.
Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска за 10:36 с «Каролиной» – минимальное время в сезоне
Поэтому неудивлюсь если тут получится идентично