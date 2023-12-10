«Ванкувер» может обменять Кузьменко. Им интересуются другие клубы НХЛ (Эллиотт Фридман)

Теги возможные переходы Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Рик Токкет Эллиотт Фридман Андрей Кузьменко Патрик Альвин Хоккей

«Ванкувер» может обменять форварда Андрея Кузьменко.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, россиянином интересуются другие клубы НХЛ

«У «Кэнакс» всегда есть интерес к высвобождению места под потолком зарплат, так что посмотрим, что из этого выйдет. 

Нет сомнений в том, что другие команды спрашивают «Ванкувер», какие у клуба планы на этого конкретного игрока», – сказал Фридман. 

В активе 27-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 25 играх в этом сезоне. По ходу текущей регулярки главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет отправлял игрока в запас. В прошлом сезоне он набрал 74 (39+35) очка в 81 матче. 

Контракт Кузьменко с кэпхитом 5,5 миллиона долларов будет действовать до завершения сезона-2024/25. 

Кузьменко остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска за 10:36 с «Каролиной» – минимальное время в сезоне

19 комментариев
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Надо менять команду, однозначно
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+20
Ответ Dimash Balatayev
Он реально плохо играет или просто очки недобирает?
По голам точно запланированный спад, в прошлом сезоне аномалия была с 27 процентами реализации
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Ответ Matador
Реально плохо и самое грустное что не видно азарта, желания ... как в прошлом году
Азарт у Кузи видно, просто на ударные позиции его как в прошлом сезоне не выводят. В большинстве хоть и играет, но видно, что партнеры ищят передачами Миллера или Бесера.
+20
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+19
Да нормально, нужен трейд и валить с этой помойки. Ничего Ванкувер не выиграет.
+23
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+15
Ответ jqzn88xn6n
Да нормально, нужен трейд и валить с этой помойки. Ничего Ванкувер не выиграет.
Согласен! Давно пора! Те же сопли что и про Панарина писали, вот его Кейн прокачивает, в другом клубе ему конец.... все всё видели. Токкет может и хороший тренер, но нагибать опытного игрока, который до тебя на пару с Петерссоном тащил всю команду, под свои схемы просто самодурость.
+18
-3
+15
Ответ Павел Сергеевич
Надо менять команду, однозначно
себя надо менять, команда хорошая и шансы дают
+20
-7
+13
Ответ Dimash Balatayev
Он реально плохо играет или просто очки недобирает?
Реально плохо и самое грустное что не видно азарта, желания ... как в прошлом году
+10
-3
+7
На Ракелля в Пит.
+7
-1
+6
Брока Босера так никуда и не сменяли
Поэтому неудивлюсь если тут получится идентично
+4
0
+4
Ответ Никита Алексеевич
неплохо они с петерсоном играли в звене,куда он интересно пойдет
В СКа
+4
-1
+3
Он реально плохо играет или просто очки недобирает?
+2
0
+2
неплохо они с петерсоном играли в звене,куда он интересно пойдет
+1
0
+1
Ответ jqzn88xn6n
Да нормально, нужен трейд и валить с этой помойки. Ничего Ванкувер не выиграет.
Ванкувер далеко не аутсайдер в этом сезоне. А у напарников Петтерсона есть такое, что химия с ним длится ровно сезон. Так еще с Голдобиным было. Переждать как Босер или вправду поможет обмен
+1
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Ответ forsberg44
Ребят, кто следит за Ванкувером, он играет с Петерсоном, как в прошлом сезоне?
нет конечно
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Ответ forsberg44
Ребят, кто следит за Ванкувером, он играет с Петерсоном, как в прошлом сезоне?
Нет, теперь вместо него Михеев играет, а у Андрея я так понял конфликт случился с тренером.
+1
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