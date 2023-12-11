Будро про Овечкина: «Иногда удивительно, как быстро ты стареешь. В «Миннесоте» Койву после отличного сезона настолько сбавил, что оказался в 4-м звене»

Брюс Будро объяснил причины невыразительной игры Александра Овечкина.

Безголевая серия капитана « » продлилась до десяти матчей, что является повторением антирекорда игрока.

«Думаю, что это легкая паника. Но иногда просто удивительно, как быстро ты стареешь.

Например, в « » я работал с . В первом сезоне он был лидером в списке снайперов команды. А во втором сезоне вдруг это куда-то делось. Ему было за 40 лет, но все же.

В «Миннесоте» провел отличный сезон, но в следующем сезоне, черт возьми, он сбавил темп до такой степени, что оказался на четвертом звене. Иногда ты просто стареешь.

Но я не думаю, что это происходит с Алексом», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.

Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов