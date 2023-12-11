Будро про Овечкина: «Иногда удивительно, как быстро ты стареешь. В «Миннесоте» Койву после отличного сезона настолько сбавил, что оказался в 4-м звене»

Теги Вашингтон Миннесота Анахайм Александр Овечкин Микко Койву Теему Селянне НХЛ Брюс Будро Хоккей

Брюс Будро объяснил причины невыразительной игры Александра Овечкина.

Безголевая серия капитана «Вашингтона» продлилась до десяти матчей, что является повторением антирекорда игрока.

«Думаю, что это легкая паника. Но иногда просто удивительно, как быстро ты стареешь. 

Например, в «Анахайме» я работал с Теему Селянне. В первом сезоне он был лидером в списке снайперов команды. А во втором сезоне вдруг это куда-то делось. Ему было за 40 лет, но все же.

В «Миннесоте» Микко Койву провел отличный сезон, но в следующем сезоне, черт возьми, он сбавил темп до такой степени, что оказался на четвертом звене. Иногда ты просто стареешь. 

Но я не думаю, что это происходит с Алексом», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.

Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов

23 комментария
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Тоже заметил такую вещь. Смотря на разных возрастных спортсменов почти невозможно заметить ту грань, когда ветеран из полезного опытного мастера превращается в "списанный материал". Причём из самых разных видов спорта, везде так и работает. Старение зачастую приходит очень быстро, не плавно.
+25
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+25
Поддержал, чего уж там )
В конце хотя бы решил оговорку сделать )

Селяне в 44 года закончил, действительно сдал лишь в последние два сезона.
+11
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+11
С Селянне так себе пример. В Анахайме он получал крайне мало времени в последнем сезоне. А потом приехал на Олимпиаду, много играл и был одним из лучших в составе Финляндии. Так что тут скорее субъективное мнение тренера о кондициях "финской вспышки". Если бы не Будро, он мог еще год другой поиграть на высшем уровне.
+8
-2
+6
Ответ Tpy6kaMerlina
Тоже заметил такую вещь. Смотря на разных возрастных спортсменов почти невозможно заметить ту грань, когда ветеран из полезного опытного мастера превращается в "списанный материал". Причём из самых разных видов спорта, везде так и работает. Старение зачастую приходит очень быстро, не плавно.
Не только в спорте, но и в жизни так
+3
0
+3
Скорее всего Сане не удастся до Гретски дотянуться, жаль конечно, но спорт для молодых
+6
-4
+2
Ответ Тюменец
Осспади, ну какой Койву?!))
Тот самый что блестяще играл на Олимпиаде в Италии
+2
0
+2
Ответ rb_10
С Селянне так себе пример. В Анахайме он получал крайне мало времени в последнем сезоне. А потом приехал на Олимпиаду, много играл и был одним из лучших в составе Финляндии. Так что тут скорее субъективное мнение тренера о кондициях "финской вспышки". Если бы не Будро, он мог еще год другой поиграть на высшем уровне.
В сезоне 2011-12 Теему сыграл все 82 матча и набрал 66 (26+40) очков при айстайме 17:53. В межсезонье ему исполнилось 42 и он сдал. При том что атака у Анахайма в сезонах 2012-13 и 2013-14 была топовая (7-я и 2-я соответственно). За эти два сезона Селянне забил всего 21 гол в 110 матчах, при почти 15 минутах на льду. Спад был довольно резким, но и возраст уже практически запредельный для современной НХЛ.
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Ответ mitos
Будро троллит легенду?)
Не тролит!! Вы до конца дочитали???
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Ответ Дмитрий Кутузов
В сезоне 2011-12 Теему сыграл все 82 матча и набрал 66 (26+40) очков при айстайме 17:53. В межсезонье ему исполнилось 42 и он сдал. При том что атака у Анахайма в сезонах 2012-13 и 2013-14 была топовая (7-я и 2-я соответственно). За эти два сезона Селянне забил всего 21 гол в 110 матчах, при почти 15 минутах на льду. Спад был довольно резким, но и возраст уже практически запредельный для современной НХЛ.
это поверхностная статистика, не больше. В двух последних сезонах он почти не играл в большинстве и его айстайм упал до 14 минут. Его банально не использовали как надо. Пересмотрите матчи Финляндии на ОИ-14 и посмотрите, на что был способен 43-летний Селянне. На всякий случай напомню, тогда на Олимпиаде играли лучшие хоккеисты мира.
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Ответ rb_10
С Селянне так себе пример. В Анахайме он получал крайне мало времени в последнем сезоне. А потом приехал на Олимпиаду, много играл и был одним из лучших в составе Финляндии. Так что тут скорее субъективное мнение тренера о кондициях "финской вспышки". Если бы не Будро, он мог еще год другой поиграть на высшем уровне.
Даже победную Варламову закинул
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каждый великий игрок добивается своего звёздного статуса за счёт одного или нескольких уникальных ноухау-навыков.
всё остальное он делает просто на уровне крепкого профессионала.
возраст отбирает физические возможности.
постепенно игрок утрачивает часть своих уникальных ноухау-навыков и перестаёт делать всё остальное на уровне крепкого профессионала, а начинает делать на полупрофессиональном уровне (привет от звёздных футбольных "пешеходов").
но игрок остаётся востребованной и эффективной звездой до тех пор, пока хотя бы одно его ноухау работает.
резкий провал происходит, когда разваливается последнее вундерваффе теперь уже бывшей звезды.
Ови пока в порядке. Он по прежнему здоровяк с мощным броском и достаточно высоким пониманием игры. Не страшно, что он не забивал 10 игр подряд. Гораздо хуже было бы, если б он не сыграл бы 10 игр подряд из-за травмы.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Тоже заметил такую вещь. Смотря на разных возрастных спортсменов почти невозможно заметить ту грань, когда ветеран из полезного опытного мастера превращается в "списанный материал". Причём из самых разных видов спорта, везде так и работает. Старение зачастую приходит очень быстро, не плавно.
Что-то про Леброна так не кажется:)
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Ответ Мақсат Алдаш
Не только в спорте, но и в жизни так
Звучит не слишком оптимистично, если честно.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Tpy6kaMerlina
Тоже заметил такую вещь. Смотря на разных возрастных спортсменов почти невозможно заметить ту грань, когда ветеран из полезного опытного мастера превращается в "списанный материал". Причём из самых разных видов спорта, везде так и работает. Старение зачастую приходит очень быстро, не плавно.
легко понять.
нужно смотреть на типы волокон мышц
если под скорость-быстрая старость.
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Ответ rb_10
это поверхностная статистика, не больше. В двух последних сезонах он почти не играл в большинстве и его айстайм упал до 14 минут. Его банально не использовали как надо. Пересмотрите матчи Финляндии на ОИ-14 и посмотрите, на что был способен 43-летний Селянне. На всякий случай напомню, тогда на Олимпиаде играли лучшие хоккеисты мира.
Селянне кумир моего детства, но на Олимпиаде в Сочи он уже был далек от своей лучшей формы, хотя и по-прежнему полезен и воздала ему судьба за многолетнюю пахоту, залетало все прекрасно. Жаль шведов не обыграли в 1/2
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Ответ rb_10
это поверхностная статистика, не больше. В двух последних сезонах он почти не играл в большинстве и его айстайм упал до 14 минут. Его банально не использовали как надо. Пересмотрите матчи Финляндии на ОИ-14 и посмотрите, на что был способен 43-летний Селянне. На всякий случай напомню, тогда на Олимпиаде играли лучшие хоккеисты мира.
Олимпиада это всего лишь несколько матчей и Селянне отлично сыграл в них будучи на эмоциональном подъёме (игра за свою страну, последний шанс выиграть ОИ и тд). А сезон НХЛ это марафон, и тут на эпизодических вспышках вдохновения выехать не получится. Ну и возраст уже был околопредельный. Думаю что Селянне и сам это понимал, поэтому и завершил карьеру.
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Ответ Дмитрий Кутузов
Олимпиада это всего лишь несколько матчей и Селянне отлично сыграл в них будучи на эмоциональном подъёме (игра за свою страну, последний шанс выиграть ОИ и тд). А сезон НХЛ это марафон, и тут на эпизодических вспышках вдохновения выехать не получится. Ну и возраст уже был околопредельный. Думаю что Селянне и сам это понимал, поэтому и завершил карьеру.
Именно такие турниры, как ОИ, Кубок мира или плей-офф НХЛ и определяют уровень игрока. Всё это скоротечные соревнования, но при этом насыщенные матчами на самом высоком уровне, что не ровня гладкому сезону НХЛ. Так что Олимпиада - это показатель, еще какой!
Возрастных игроков нужно грамотно использовать. Примеры Ягра или Марка Рекки очень показательны. Когда игрок с возрастом может меняться и принимать иную роль, тогда он и продолжает. Посмотрите на Кори Перри. Да он вынужден был завершить карьеру недавно. Но его списали еще лет 6 назад. Он перестроил игру и был полезен в новой роли. То же самое и с Селянне. Он уже не был "финской вспышкой" и забивать пачками не мог, но пользы приносил уйму.
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Бэкса нет-основная причина
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Ответ Дмитрий Кутузов
Гретцки резко сдал в своём последнем сезоне. Единственный раз в карьере он набирал менее очка за игру и забросил всего 9 шайб в 70 матчах, при том что играл много (21:04) и у Рейнджерс была 11-я атака в лиге. Ему было 38 лет. Ягр тоже закончился после перехода в Калгари. После пары неплохих сезонов во Флориде, ну он просто уже не тянул уровень НХЛ. Бензин кончился, что в общем то не удивительно в 45 лет. Но спад всё равно был резким. Много можно вспомнить таких примеров. Даже самые выдающиеся мастера не в силах победить время.
Сколько сезонов Грецки играл на уколах? В последние пару сезонов доктора говорили, что он может остаться инвалидом, если продолжит. Но он гнался за рекордом, хотя после матчей не мог порой ходить. При проблемах Грецки со спиной играть по 20 минут - это подвиг. У Ови здоровье конское. Ему бы готовиться к сещону, как Уэйн, вопрос о рекорде уже бы не стоял.
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Гретцки резко сдал в своём последнем сезоне. Единственный раз в карьере он набирал менее очка за игру и забросил всего 9 шайб в 70 матчах, при том что играл много (21:04) и у Рейнджерс была 11-я атака в лиге. Ему было 38 лет.

Ягр тоже закончился после перехода в Калгари. После пары неплохих сезонов во Флориде, ну он просто уже не тянул уровень НХЛ. Бензин кончился, что в общем то не удивительно в 45 лет. Но спад всё равно был резким.

Много можно вспомнить таких примеров. Даже самые выдающиеся мастера не в силах победить время.
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