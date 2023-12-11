Будро про Овечкина: «Иногда удивительно, как быстро ты стареешь. В «Миннесоте» Койву после отличного сезона настолько сбавил, что оказался в 4-м звене»
Брюс Будро объяснил причины невыразительной игры Александра Овечкина.
Безголевая серия капитана «Вашингтона» продлилась до десяти матчей, что является повторением антирекорда игрока.
«Думаю, что это легкая паника. Но иногда просто удивительно, как быстро ты стареешь.
Например, в «Анахайме» я работал с Теему Селянне. В первом сезоне он был лидером в списке снайперов команды. А во втором сезоне вдруг это куда-то делось. Ему было за 40 лет, но все же.
В «Миннесоте» Микко Койву провел отличный сезон, но в следующем сезоне, черт возьми, он сбавил темп до такой степени, что оказался на четвертом звене. Иногда ты просто стареешь.
Но я не думаю, что это происходит с Алексом», – сказал бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро.
Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов
В конце хотя бы решил оговорку сделать )
Селяне в 44 года закончил, действительно сдал лишь в последние два сезона.
всё остальное он делает просто на уровне крепкого профессионала.
возраст отбирает физические возможности.
постепенно игрок утрачивает часть своих уникальных ноухау-навыков и перестаёт делать всё остальное на уровне крепкого профессионала, а начинает делать на полупрофессиональном уровне (привет от звёздных футбольных "пешеходов").
но игрок остаётся востребованной и эффективной звездой до тех пор, пока хотя бы одно его ноухау работает.
резкий провал происходит, когда разваливается последнее вундерваффе теперь уже бывшей звезды.
Ови пока в порядке. Он по прежнему здоровяк с мощным броском и достаточно высоким пониманием игры. Не страшно, что он не забивал 10 игр подряд. Гораздо хуже было бы, если б он не сыграл бы 10 игр подряд из-за травмы.
нужно смотреть на типы волокон мышц
если под скорость-быстрая старость.
Возрастных игроков нужно грамотно использовать. Примеры Ягра или Марка Рекки очень показательны. Когда игрок с возрастом может меняться и принимать иную роль, тогда он и продолжает. Посмотрите на Кори Перри. Да он вынужден был завершить карьеру недавно. Но его списали еще лет 6 назад. Он перестроил игру и был полезен в новой роли. То же самое и с Селянне. Он уже не был "финской вспышкой" и забивать пачками не мог, но пользы приносил уйму.
Ягр тоже закончился после перехода в Калгари. После пары неплохих сезонов во Флориде, ну он просто уже не тянул уровень НХЛ. Бензин кончился, что в общем то не удивительно в 45 лет. Но спад всё равно был резким.
Много можно вспомнить таких примеров. Даже самые выдающиеся мастера не в силах победить время.