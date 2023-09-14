Ротенберг о встрече с фанатами СКА: «Получился прямой, честный и конструктивный разговор. Могу пообещать, что общаться будем чаще во благо развития клуба»

Теги СКА болельщики Евгений Кетов фото КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о встрече с представителями фан-движения СКА.

«Сегодня мы с Евгением Кетовым в клубной раздевалке встретились с представителями фан-движения – ребятами, которые болеют за СКА, где бы мы ни играли.

Мы невероятно ценим поддержку фанатов и дома, и на выезде, очень благодарны каждому, кто находит время и средства для путешествий вслед за командой, рады слышать их голоса везде – от Петербурга до Владивостока.

Получился прямой, честный и конструктивный разговор. От лица всей команды могу пообещать, что общаться будем чаще во благо развития нашего клуба», – написал главный тренер СКА Ротенберг

 

Фото: t.me/rotenberg81

СКА опустился на 10-е место на Западе. Команду Ротенберга опередил «Сочи»

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5 комментариев

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Дурачок
9 фанатов у клуба. Не густо.
+10
-1
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Oleg Olegov
Ответ Дурачок
9 фанатов у клуба. Не густо.
Остальные в Ладе.
+4
-1
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mynicipal
Ротенберг,оставь команду в покое. Иди домой и ещё 800 матчей посмотри,а то задолбал каждый год новую команду собирать. Купи себе менеджер и командуй вертикальной командой
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