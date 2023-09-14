Ротенберг о встрече с фанатами СКА: «Получился прямой, честный и конструктивный разговор. Могу пообещать, что общаться будем чаще во благо развития клуба»

Роман Ротенберг рассказал о встрече с представителями фан-движения СКА.

«Сегодня мы с Евгением Кетовым в клубной раздевалке встретились с представителями фан-движения – ребятами, которые болеют за СКА, где бы мы ни играли.

Мы невероятно ценим поддержку фанатов и дома, и на выезде, очень благодарны каждому, кто находит время и средства для путешествий вслед за командой, рады слышать их голоса везде – от Петербурга до Владивостока.

Получился прямой, честный и конструктивный разговор. От лица всей команды могу пообещать, что общаться будем чаще во благо развития нашего клуба», – написал главный тренер СКА Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

СКА опустился на 10-е место на Западе. Команду Ротенберга опередил «Сочи»