Дамир Шарипзянов: «Ларионов прекрасно знает хоккей, не зря его зовут Профессором. «Торпедо» – молодцы. С ними приятно играть»

Дамир Шарипзянов рассказал, что отказался от сахара и газировки.

– С чем связываешь свой прогресс в плане набора очков? В этом сезоне ты уже забил семь шайб – как за весь прошлый, и в проекции у тебя должно быть 46 очков.

– Просто выхожу на лед немного в других ситуациях, не как раньше. В «Нефтехимике» я тоже выходил в большинстве, но там, естественно, был другой подбор игроков. А в « » я просто отдаю передачи Буше, Спунеру и Ткачеву, и хорошие вещи случаются.

В целом, я продолжаю делать все то же самое, что и делал на протяжении последних 10 лет. Я тренирую броски до и после тренировки. Ничего особенного не делаю.

Я немного поменял быт. С лета не ем сахар и не пью газировки – такие мелочи. Немножко поменял подготовку в этом году. Так что, может быть, и это помогает.

– Игорь Николаевич Ларионов вдохновил?

– Да, стараюсь следить за здоровьем. Надеюсь, в конце моей карьеры это даст мне 2-3 дополнительных года игры в хоккей.

– Ты называл Ларионова вторым отцом. Сейчас вы на связи?

– У него день рождения был недавно, поздравил его. Такой эмоциональный момент. Я постоянно пытаюсь выцепить его на 15-20 минут – просто постоять, поговорить про хоккей, про жизнь. С ним всегда приятно разговаривать.

– Успех «Торпедо» с одной стороны связывают с Ларионовым, а с другой, говорят, что многое решал Козырев. Со стороны, в чем феномен Игоря Николаевича?

– Опять-таки, это все слухи. Слухи-слухи-слухи. В начале сезона писали, что уйдет, и «Торпедо» посыпется. Но нет, «Торпедо» хорошо играет. В прошлом сезоне говорили, что Нижний вылетит в первом раунде, но в итоге они прошли дальше.

Игорь Николаевич прекрасно знает хоккей, не зря его зовут Профессором. « » – молодцы. За ними приятно наблюдать, с ними приятно играть, – сказал защитник «Авангарда» .