Дамир Шарипзянов: «Долго рассматривал НХЛ, хотел попробовать свои силы. В итоге решил не срываться непонятно куда, непонятно зачем»

Теги Авангард Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Дамир Шарипзянов Хоккей

Дамир Шарипзянов рассказал, почему не уехал в НХЛ в этом сезоне.

– В межсезонье ты переподписал контракт с «Авангардом», и снова на три года. Насколько это было легкое решение?

– Я действительно долго рассматривал НХЛ, хотел попробовать свои силы. В итоге решил остаться с семьей и не срываться непонятно куда, непонятно зачем.

Я ни в коем случае не жалею. В клубе отличная атмосфера, команде помогают на всех уровнях, от руководства до персонала. Посмотрим, что будет через три года.

– Сколько у тебя было предложений из других клубов?

– Как таковых предложений не было, я просто рассматривал. Нужно было ждать до августа, но мне не хотелось.

– Может быть, «Лос-Анджелес Кингс», в чьей системе ты играл?

– Туда точно нет. В любую команду, только не в «Кингс», – сказал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

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12 комментариев
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Ахах какой тебе NHL. Фантазер 😂
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Да все уже, дома сиди. Через три года тридцатник. В НХЛ максимум что и светит - один-два сезона между АХЛ и третьей парой на околоминимальной зп. Оно тебе нужно, Дамир, если и здесь неплохо кормят? Разве что гештальт закрыть, если имеется.
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Зачем... Ну каждому своё
+2
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Дамир ,если конкретных предложений не было из НХЛ , то и вспоминать не о чем ,а денежки и здесь хорошие тебе капают и налоги меньше !
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Эталонный колхозник, денежки капают и все.
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Непонятно куда, непонятно зачем, ахахах это самое тупое изречение.
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Что значит непонятно куда и зачем , у человека или есть стойкое желание пробовать пробиваться или нет , или они сидят и ждут контракт у первую пару и тогда уже поедут ? Самое тупое что можно сказать непонятно куда и зачем , сказал бы агенту тогда что предложения не рассматриваем из нхл
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Смотрели мультик про попугая Кешу?
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«Долго рассматривал НХЛ…. Как будто электронный переводчик переводил!
Кстати, сейчас можно рассмотреть NHL 2024! Убойная игрушка!
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вот так они и прощаются с мечтой, даже не попробовав.
сначала с подачи функционеров пытаются «состояться как игрок», потом получают жирный контракт (на самом деле нищенский по мировым меркам) и должны его отработать, потом какая нибудь песня про сборную, ну а потом все. прирос к болоту, окопался🐸
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Дамир защитник конечно хороший, самоотверженный, но не уровня НХЛ.
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