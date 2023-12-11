Дамир Шарипзянов: «Долго рассматривал НХЛ, хотел попробовать свои силы. В итоге решил не срываться непонятно куда, непонятно зачем»
Дамир Шарипзянов рассказал, почему не уехал в НХЛ в этом сезоне.
– В межсезонье ты переподписал контракт с «Авангардом», и снова на три года. Насколько это было легкое решение?
– Я действительно долго рассматривал НХЛ, хотел попробовать свои силы. В итоге решил остаться с семьей и не срываться непонятно куда, непонятно зачем.
Я ни в коем случае не жалею. В клубе отличная атмосфера, команде помогают на всех уровнях, от руководства до персонала. Посмотрим, что будет через три года.
– Сколько у тебя было предложений из других клубов?
– Как таковых предложений не было, я просто рассматривал. Нужно было ждать до августа, но мне не хотелось.
– Может быть, «Лос-Анджелес Кингс», в чьей системе ты играл?
– Туда точно нет. В любую команду, только не в «Кингс», – сказал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Кстати, сейчас можно рассмотреть NHL 2024! Убойная игрушка!
сначала с подачи функционеров пытаются «состояться как игрок», потом получают жирный контракт (на самом деле нищенский по мировым меркам) и должны его отработать, потом какая нибудь песня про сборную, ну а потом все. прирос к болоту, окопался🐸