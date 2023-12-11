Дамир Шарипзянов: «Долго рассматривал НХЛ, хотел попробовать свои силы. В итоге решил не срываться непонятно куда, непонятно зачем»

Дамир Шарипзянов рассказал, почему не уехал в НХЛ в этом сезоне.

– В межсезонье ты переподписал контракт с « », и снова на три года. Насколько это было легкое решение?

– Я действительно долго рассматривал , хотел попробовать свои силы. В итоге решил остаться с семьей и не срываться непонятно куда, непонятно зачем.

Я ни в коем случае не жалею. В клубе отличная атмосфера, команде помогают на всех уровнях, от руководства до персонала. Посмотрим, что будет через три года.

– Сколько у тебя было предложений из других клубов?

– Как таковых предложений не было, я просто рассматривал. Нужно было ждать до августа, но мне не хотелось.

– Может быть, «Лос-Анджелес Кингс», в чьей системе ты играл?

– Туда точно нет. В любую команду, только не в «Кингс», – сказал защитник «Авангарда» .