У Тони Грэнато диагностирована неходжкинская лимфома: «Начну лечение на этой неделе. Семья, вера и друзья будут моей силой»

Теги Питтсбург Рейнджерс Детройт Колорадо Сан-Хосе Лос-Анджелес Сборная США по хоккею телевидение НХЛ Тони Грэнато Здоровье Хоккей

У Тони Грэнато выявили онкологическое заболевание.

Бывший игрок и тренер НХЛ Грэнато сообщил, что у него диагностирована неходжкинская лимфома.

Он объявил, что временно уходит с поста аналитика NBC Sports Chicago и NHL Network.

«Недавно у меня диагностировали разновидность неходжкинской лимфомы, и я начну лечение на этой неделе. Я хотел бы обратиться к каждому индивидуально, но почувствовал, что это лучший способ поделиться новостями. 

Моя семья, вера и друзья будут моей силой, которая поможет мне пройти курс лечения. Я ценю всю любовь и поддержку, которые я получил», – написал Тони Грэнато в соцсети.

Грэнато набрал 492 (248+244) очка в 773 матчах НХЛ за «Рейнджерс», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».

После завершения игровой карьеры он работал тренером «Колорадо», «Питтсбурга», «Детройта» и сборной США. 

Грэнато был введен в Зал хоккейной славы США в 2020 году.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здоровья Тони!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий