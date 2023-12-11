У Тони Грэнато диагностирована неходжкинская лимфома: «Начну лечение на этой неделе. Семья, вера и друзья будут моей силой»

У Тони Грэнато выявили онкологическое заболевание.

Бывший игрок и тренер НХЛ Грэнато сообщил, что у него диагностирована неходжкинская лимфома.

Он объявил, что временно уходит с поста аналитика NBC Sports Chicago и NHL Network.

«Недавно у меня диагностировали разновидность неходжкинской лимфомы, и я начну лечение на этой неделе. Я хотел бы обратиться к каждому индивидуально, но почувствовал, что это лучший способ поделиться новостями.

Моя семья, вера и друзья будут моей силой, которая поможет мне пройти курс лечения. Я ценю всю любовь и поддержку, которые я получил», – написал Тони Грэнато в соцсети.

Грэнато набрал 492 (248+244) очка в 773 матчах НХЛ за « », « » и « ».

После завершения игровой карьеры он работал тренером «Колорадо», « », « » и сборной США.

Грэнато был введен в Зал хоккейной славы США в 2020 году.