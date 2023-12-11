У Тони Грэнато диагностирована неходжкинская лимфома: «Начну лечение на этой неделе. Семья, вера и друзья будут моей силой»
У Тони Грэнато выявили онкологическое заболевание.
Бывший игрок и тренер НХЛ Грэнато сообщил, что у него диагностирована неходжкинская лимфома.
Он объявил, что временно уходит с поста аналитика NBC Sports Chicago и NHL Network.
«Недавно у меня диагностировали разновидность неходжкинской лимфомы, и я начну лечение на этой неделе. Я хотел бы обратиться к каждому индивидуально, но почувствовал, что это лучший способ поделиться новостями.
Моя семья, вера и друзья будут моей силой, которая поможет мне пройти курс лечения. Я ценю всю любовь и поддержку, которые я получил», – написал Тони Грэнато в соцсети.
Грэнато набрал 492 (248+244) очка в 773 матчах НХЛ за «Рейнджерс», «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».
После завершения игровой карьеры он работал тренером «Колорадо», «Питтсбурга», «Детройта» и сборной США.
Грэнато был введен в Зал хоккейной славы США в 2020 году.