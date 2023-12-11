Сорокин о жизни в США: «Иногда скучаю по нашим национальным блюдам: винегрету, оливье, супам. Сейчас уже привык к местной еде»

Илья Сорокин рассказал, что в Америке скучает по русским блюдам.

– Как вам еда в Америке? Многие россияне жалуются, что те же помидоры невкусные.

– Я, кстати, нашел магазин, где они более-менее вкусные. Не могу сказать, что еда меня как-то выбивала из колеи, но иногда скучаю по нашим национальным блюдам: винегрету, оливье, супам. Сейчас уже привык к местной еде.

– Фаст-фуд исключили?

– Могу спокойно съесть бургер. У нас энергозатратная работа. Знаю, что некоторые ребята полностью сахар исключают. У меня так не получается, но у меня умеренное потребление сладкого. Все в меру.

– По чему из России скучаете?

– По куриным котлетам с пюре, – сказал вратарь « » .