Сорокин о жизни в США: «Иногда скучаю по нашим национальным блюдам: винегрету, оливье, супам. Сейчас уже привык к местной еде»
Илья Сорокин рассказал, что в Америке скучает по русским блюдам.
– Как вам еда в Америке? Многие россияне жалуются, что те же помидоры невкусные.
– Я, кстати, нашел магазин, где они более-менее вкусные. Не могу сказать, что еда меня как-то выбивала из колеи, но иногда скучаю по нашим национальным блюдам: винегрету, оливье, супам. Сейчас уже привык к местной еде.
– Фаст-фуд исключили?
– Могу спокойно съесть бургер. У нас энергозатратная работа. Знаю, что некоторые ребята полностью сахар исключают. У меня так не получается, но у меня умеренное потребление сладкого. Все в меру.
– По чему из России скучаете?
– По куриным котлетам с пюре, – сказал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Там куча русских магазинов. И оливье тебе, и винегрет, и водка "Столичная".