Сорокин о жизни в США: «Иногда скучаю по нашим национальным блюдам: винегрету, оливье, супам. Сейчас уже привык к местной еде»

Теги Айлендерс НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин рассказал, что в Америке скучает по русским блюдам.

– Как вам еда в Америке? Многие россияне жалуются, что те же помидоры невкусные.

– Я, кстати, нашел магазин, где они более-менее вкусные. Не могу сказать, что еда меня как-то выбивала из колеи, но иногда скучаю по нашим национальным блюдам: винегрету, оливье, супам. Сейчас уже привык к местной еде.

– Фаст-фуд исключили?

– Могу спокойно съесть бургер. У нас энергозатратная работа. Знаю, что некоторые ребята полностью сахар исключают. У меня так не получается, но у меня умеренное потребление сладкого. Все в меру.

– По чему из России скучаете?

– По куриным котлетам с пюре, – сказал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.

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9 комментариев
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Он чего, серьёзно чтоли? Бруклин под боком.
Там куча русских магазинов. И оливье тебе, и винегрет, и водка "Столичная".
+9
0
+9
А что так сложно это приготовить? Жена чем занимается?
+9
-1
+8
Ответ maks44
А что так сложно это приготовить? Жена чем занимается?
Чем и положено. Шопинг, отдых, спа и сауна 😆
+6
0
+6
Сгоняй на Брайтон. Там все, как в союзе 80-х. )
+4
0
+4
Ответ Ryan T.
Он чего, серьёзно чтоли? Бруклин под боком. Там куча русских магазинов. И оливье тебе, и винегрет, и водка "Столичная".
Согласен ,чел живет в Нью-Йорке и скучает по русской еде 😂
+2
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Готовь дома и скучать не будешь
+1
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+1
Скучать в Нью-Йорке по русской еде это надо быть совсем ку-ку.
+1
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+1
Попахивает лицемерием. Или брезгует на Брайтон Бич к тете Тане в ресторан заезжать?
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Ответ maks44
А что так сложно это приготовить? Жена чем занимается?
Деньги мужа тратит на пилатес на ноготочки и так далее:)))
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