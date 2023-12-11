Сорокин о драках: «Шестеркин вспыльчивый, может и пихнуть. Я в этом плане поспокойнее. Меня ткнули – я даже внимание не буду обращать»

Илья Сорокин высказался о стычках с участием вратарей в НХЛ.

– может и в стычку с соперником вступить, и сдачи дать. У вас такие моменты возникают?

– Игорь вспыльчивый, может и пихнуть – я в этом плане поспокойнее. Меня ткнули, и я даже внимание не буду обращать.

– Часто вообще вратаря тыкают?

– Да, приходится бороться за свою зону. Я просто стараюсь отодвинуть соперника, чтобы мне было комфортно играть в своей зоне. Не случалось такого, чтобы было близко к драке.

В прошлом году был эпизод, когда Биннингтон пытался меня спровоцировать после второго периода – я никак не стал отвечать, просто дальше поехал.

– В эпизоде с вы поняли, что произошло?

– Он меня задел плечом – я даже не понял, что случилось. Потом уже на повторе увидел, что это было целенаправленно.

– Что вас может вывести из себя на льду?

– рассказал хорошую историю. Один раз он ударил клюшкой по воротам, к нему подъехал Зинэтула Хайдярович Билялетдинов и сказал: «Так делать не надо, ты показываешь свою слабость». В принципе, я с этим согласен.

– Бывают моменты, когда приходится себя сдерживать?

– Конечно, бывают. Когда тебе по пять забивают, хочется по стеклу ударить. Но потом понимаю, что легче от этого никому не станет, – сказал вратарь « » .