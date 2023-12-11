Сорокин о драках: «Шестеркин вспыльчивый, может и пихнуть. Я в этом плане поспокойнее. Меня ткнули – я даже внимание не буду обращать»

Теги драки Рейнджерс Айлендерс Зинэтула Билялетдинов Семен Варламов НХЛ Джордан Биннингтон Илья Сорокин Игорь Шестеркин Хоккей

Илья Сорокин высказался о стычках с участием вратарей в НХЛ.

– Игорь Шестеркин может и в стычку с соперником вступить, и сдачи дать. У вас такие моменты возникают?

– Игорь вспыльчивый, может и пихнуть – я в этом плане поспокойнее. Меня ткнули, и я даже внимание не буду обращать.

– Часто вообще вратаря тыкают?

– Да, приходится бороться за свою зону. Я просто стараюсь отодвинуть соперника, чтобы мне было комфортно играть в своей зоне. Не случалось такого, чтобы было близко к драке.

В прошлом году был эпизод, когда Биннингтон пытался меня спровоцировать после второго периода – я никак не стал отвечать, просто дальше поехал.

– В эпизоде с Биннингтоном вы поняли, что произошло?

– Он меня задел плечом – я даже не понял, что случилось. Потом уже на повторе увидел, что это было целенаправленно.

– Что вас может вывести из себя на льду?

– Семен Варламов рассказал хорошую историю. Один раз он ударил клюшкой по воротам, к нему подъехал Зинэтула Хайдярович Билялетдинов и сказал: «Так делать не надо, ты показываешь свою слабость». В принципе, я с этим согласен.

– Бывают моменты, когда приходится себя сдерживать?

– Конечно, бывают. Когда тебе по пять забивают, хочется по стеклу ударить. Но потом понимаю, что легче от этого никому не станет, – сказал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.

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4 комментария
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Правильно, вратарь самый спокойный должен быть на поле, ему нервничпть вообще не надо. Концентрация и хладнокровность.
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Здраво рассуждает.
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Вратарь это вообще особенный человек. Все уворачиваются от шайб, а он под них наоборот подставляется)
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+2
Ответ Sergant_St
Вратарь это вообще особенный человек. Все уворачиваются от шайб, а он под них наоборот подставляется)
Защитники (да и нападающие) с кучей блоков и травм из-за этого поспорят с этим утверждением
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