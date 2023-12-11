«Вашингтон» идет на 3-м месте в дивизионе с разницей шайб «-8» – худшей среди всех команд из зоны плей-офф

Теги Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» идет на 3-м месте в дивизионе с разницей шайб «-8».

«Кэпиталс» одержали 2 победы подряд в регулярном чемпионате НХЛ после серии из 3 поражений. Сегодня клуб справился с «Чикаго» (4:2). 

Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 31 очко в 25 играх и идет на 3-м месте в Столичном дивизионе, опережая «Айлендерс» по числу побед в основное время. 

Примечательно, что у «Вашингтона» худшая разница шайб среди всех команд, идущих в зоне плей-офф на Востоке и на Западе («минус 8», 64:72). 

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7 комментариев
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Ответ encaro_one
При этом и вратарь тащит и в меньшинстве по 20 минут играют.
Линдгрен вообще божит, стата на уровне везины, но сегодня и Кюмпер ничего отстоял
+6
0
+6
При этом и вратарь тащит и в меньшинстве по 20 минут играют.
+7
-4
+3
Ответ encaro_one
При этом и вратарь тащит и в меньшинстве по 20 минут играют.
В меньшинстве они играют 5:13 в среднем за матч (14 место в лиге), практически столько же в большинстве 5:11.
+2
0
+2
Ничего страшного, сказывается провальный старт. Баланс в игре все убедительней, а Линдгрен так просто лом, против которого нет приема.
+3
-2
+1
Да бог с ней, этой разницей. Нормально то, что команда вообще цепляется за зону плей-офф стабильно. С таким-то составом и в таком состоянии.
+1
-1
0
и если у Ови все же полетит, и большинство будет работать, то резерв есть
0
0
0
Ответ severchanin
Да бог с ней, этой разницей. Нормально то, что команда вообще цепляется за зону плей-офф стабильно. С таким-то составом и в таком состоянии.
вопрос: как долго смогут ещё цепляться..
0
0
0
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