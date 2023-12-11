«Вашингтон» идет на 3-м месте в дивизионе с разницей шайб «-8» – худшей среди всех команд из зоны плей-офф

«Вашингтон» идет на 3-м месте в дивизионе с разницей шайб «-8».

«Кэпиталс» одержали 2 победы подряд в регулярном чемпионате после серии из 3 поражений. Сегодня клуб справился с «Чикаго» (4:2).

Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 31 очко в 25 играх и идет на 3-м месте в Столичном дивизионе, опережая «Айлендерс» по числу побед в основное время.

Примечательно, что у « » худшая разница шайб среди всех команд, идущих в зоне плей-офф на Востоке и на Западе («минус 8», 64:72).