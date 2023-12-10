Защитник «Амура» Ли о буллите в Матче звезд КХЛ: «Хотел показать дальневосточную специфику. У нас там икры много, можем ей и в хоккей поиграть»
Кэмерон Ли объяснил свой буллит в Матче звезд КХЛ.
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит Матч звезд КХЛ. Защитник «Амура» Ли принял участие в конкурсе на самый эффектный буллит – он вышел на лед в шапке-ушанке и использовал банку икры вместо шайбы.
«Хотел показать буллитом нашу дальневосточную специфику. У нас там икры много, можем ей и в хоккей поиграть. Главное, что банку не разбил в процессе.
Но больше всего в этой истории мне понравилась шапка. Буду носить ее в Хабаровске!» – сказал Ли.