Защитник «Амура» Ли о буллите в Матче звезд КХЛ: «Хотел показать дальневосточную специфику. У нас там икры много, можем ей и в хоккей поиграть»

Кэмерон Ли объяснил свой буллит в Матче звезд КХЛ.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит звезд . Защитник « » Ли принял участие в конкурсе на самый эффектный буллит – он вышел на лед в шапке-ушанке и использовал банку икры вместо шайбы.

«Хотел показать буллитом нашу дальневосточную специфику. У нас там икры много, можем ей и в хоккей поиграть. Главное, что банку не разбил в процессе.

Но больше всего в этой истории мне понравилась шапка. Буду носить ее в Хабаровске!» – сказал Ли.