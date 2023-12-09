Аршавин предложил организовать Матч звезд РПЛ: «Русские против иностранцев, например. С мастер‑шоу – не каждый может верхом забить с центра поля»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия КХЛ Матч звезд КХЛ Матч ТВ Хоккей

Андрей Аршавин поделился мнением о возможности проведения Матча звезд РПЛ.

Бывший футболист сборной России выступает в роли помощника тренера команды дивизиона Харламова на Фонбет Матче звезд КХЛ.

«Давно были идеи провести Матч звезд РПЛ. Например, русские ребята против иностранцев.

Но время для такого матча всегда было трудно найти, в промежутках между играми либо на матчи еврокубков, либо пауза на сборные.

В данной конкретной ситуации, в которой мы сейчас живем, возможно, такое и стоит организовать.

Например, летом после окончания сезона. Или, наоборот, перед началом нового сезона.

В том числе с мастер‑шоу: все‑таки не каждый может верхом забить с центра поля. Или в перекладину попасть с линии штрафной. В общем конкурсы тоже можно устроить», – сказал Андрей Аршавин.

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10 комментариев
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В 300 можно сыграть
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крутая идея
очевидно что новые форматы заходят и люди готовы идти на спец форматы
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Устроить челлендж "Рыков-Максименко"
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Так вот только что сыграли - Зенит - Пари НН - русские против иностранцев
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Ответ Dimson
В 300 можно сыграть
в навес на ж**у)
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Не каждый может забить с центра поля верхом на
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Если нормальных турниров нет , то только шоу и осталось. Предлагаю посоревноваться , кто лучше корюшку солит , футболисты или хоккеисты ?
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Лучше сборная Юга против остальных
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Формат "Русские против иностранцев" видели на каждом см и че. Зрелище, честно говоря, так себе.
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