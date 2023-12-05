Кравец о 5:1 с «Барысом»: «Старались играть правильно, вратарь подтащил. Ребята отыграли на кураже, с желанием»

Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против «Барыса» (5:1).

«Очень хорошо, что перед перерывом и в концовке домашней серии победили с таким результатом. Но игра была непростой, два периода очень напряженной борьбы. Хорошо, что в третьем периоде решили свои моменты, сыграли правильно. Но и первый период получился хорошим.

Старались играть правильно, вратарь нас подтащил, держал счет. Довольны игрой всей команды, довольны серией, а сегодняшняя игра, думаю, сгладила какие-то неудачи из предыдущих игр. Ребята отыграли на кураже, с желанием, порадовали болельщиков в преддверии паузы.

Для нас каждая игра – это вызов. Нужно всегда настраиваться на любого соперника, « » – очень непростая команда, и сегодняшний матч это подтвердил.

Конечно, мы очень хотели, чтобы другие ребята себя проявили и показали, что они умеют хорошо играть и вести за собой команду к победе. Хорошо, что забили, и без Буше мы добились победы», – сказал главный тренер «Авангарда» .

«Авангард» выиграл 14 из 15 последних матчей