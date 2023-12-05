Кравец о 5:1 с «Барысом»: «Старались играть правильно, вратарь подтащил. Ребята отыграли на кураже, с желанием»

Теги Авангард КХЛ Барыс Михаил Кравец Рид Буше Чемпионат.com Андрей Мишуров Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу в матче против «Барыса» (5:1).

«Очень хорошо, что перед перерывом и в концовке домашней серии победили с таким результатом. Но игра была непростой, два периода очень напряженной борьбы. Хорошо, что в третьем периоде решили свои моменты, сыграли правильно. Но и первый период получился хорошим.

Старались играть правильно, вратарь нас подтащил, держал счет. Довольны игрой всей команды, довольны серией, а сегодняшняя игра, думаю, сгладила какие-то неудачи из предыдущих игр. Ребята отыграли на кураже, с желанием, порадовали болельщиков в преддверии паузы.

Для нас каждая игра – это вызов. Нужно всегда настраиваться на любого соперника, «Барыс» – очень непростая команда, и сегодняшний матч это подтвердил.

Конечно, мы очень хотели, чтобы другие ребята себя проявили и показали, что они умеют хорошо играть и вести за собой команду к победе. Хорошо, что забили, и без Буше мы добились победы», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

«Авангард» выиграл 14 из 15 последних матчей

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий